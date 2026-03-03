Motivation verloren: Pietro Lombardi nutzt Abnehmspritze

Pietro Lombardi (33) hat sich dazu entschlossen, im Kampf gegen seine überflüssigen Pfunde auf die Abnehmspritze zu setzen – und macht daraus kein Geheimnis. Bei einer Körpergröße von 1,74 Meter brachte der Sänger zuletzt 106 Kilogramm auf die Waage, wie er jetzt im Interview mit RTL verriet. "Es kam der Punkt in meinem Leben, jetzt muss ich irgendwas machen", erklärte der Gewinner der 8. Staffel DSDS, den das Team des Senders im Fitnessstudio traf. Dort trainiert Pietro, der davon träumt, an der beliebten Musik-Show Sing meinen Song teilzunehmen, mittlerweile täglich anderthalb Stunden, mit Cardio, Boxen und Kraftsport auf dem Programm. Neben dem Sport setzt er zusätzlich auf die Abnehmspritze, die er seit etwa vier Wochen unter ärztlicher Aufsicht nutzt.

"Ich habe mit der Abnehmspritze angefangen und schäme mich nicht dafür. Viele verheimlichen das, aber ich war einfach an einem Punkt…", gestand Pietro im Interview mit dem Kölner Sender offen. "Meine Motivation war weg, ich habe mich unwohl gefühlt und ich habe es einfach allein nicht geschafft." In der Vergangenheit hatte der Musiker bereits mehrfach versucht abzunehmen, konnte sein Gewicht aber nie dauerhaft halten. "Ich muss sagen, da war ich charakterlich einfach nicht stark genug, weil ich einfach nicht konsequent war", gab er zu. Bei der ersten Spritze sei ihm auch etwas mulmig geworden: "Du spürst, dass etwas passiert." Doch man gewöhne sich schnell daran. Zusätzlich zur Abnehmspritze hat Pietro auch seine Ernährung komplett umgestellt und isst seit vier Wochen keine Süßigkeiten mehr.

Ein wichtiger Grund für die Veränderung sind auch seine Kinder, die er mit seinen Ex-Partnerinnen Sarah Engels (33) und Laura Maria Rypa (30) großzieht. Pietro möchte für seine drei Söhne ein Vorbild sein und ihnen einen gesünderen Lebensstil vorleben. "Ich habe gar nicht bewusst gelebt, sondern habe einfach reingehauen", erinnerte er sich. Das hätten vor allem die Kinder mitbekommen. Auf Instagram hatte der Sänger bereits verkündet, dass er innerhalb der vier Wochen von 102 Kilogramm auf 95,3 Kilogramm abgenommen hat. "Zum ersten Mal bin ich echt stolz auf mich", schrieb er damals zu seinem Post. Sein langfristiges Ziel ist es, dauerhaft unter 90 Kilo zu kommen und das Gewicht dieses Mal auch zu halten. "Ich merke Woche für Woche, dass ich mich wohler fühle", zog Pietro eine erste positive Bilanz.

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi und Sarah Engels beim In Touch Award 2016 in Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025