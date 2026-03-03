Bei Actors Awards: Darum musste Kate Hudsons Bruder mit

Kate Hudson (46) sorgte bei den Actors Awards 2026 für einen überraschend familiären Auftritt: Statt ihres Verlobten Danny Fujikawa (39) begleitete die Schauspielerin ihr älterer Bruder Oliver Hudson (49) über den roten Teppich. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte Kate den überraschenden Partnertausch: "Das ist eine spontane Sache", sagte sie und ergänzte, dass ihr Verlobter nicht an ihrer Seite sein konnte, weil er "total krank" wurde. Kate habe deswegen ihren großen Bruder darum gebeten, ihr Date zu sein. Bei der Veranstaltung war die Schauspielerin für ihre Rolle als Claire in "Song Sung Blue" in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin nominiert.

Oliver machte das Beste aus der Situation und holte für den eleganten Anlass seinen bewährten Smoking aus dem Schrank. "Es ist buchstäblich ein Vintage-Tom-Ford, weil ich ihn einfach schon so lange habe", erklärte er. Den Anzug hatte er bereits im Alter von 18 Jahren getragen. Kate ergänzte, dass er ihn ursprünglich für die Premiere seiner Sitcom "Rules of Engagement" gekauft hatte, die 2007 auf Sendung ging. "Ich bin kein stilvoller Mann", gab Oliver zu. Kate hingegen strahlte in einem maßgeschneiderten, brautinspirierten Valentino-Kleid in Cremeweiß mit Bandeau-Ausschnitt, figurbetonter Silhouette und dramatischem Cape. Dazu kombinierte sie Schmuck von der Designerin Emily P. Wheeler.

Kates brautinspirierter Look passte perfekt zu ihrem Beziehungsstatus mit Danny. Die beiden hatten ihre Verlobung 2021 via Instagram bekannt gegeben und den beeindruckenden Verlobungsring im Wert von rund einer Million Dollar am selben Tag bei der Met Gala präsentiert. Gemeinsam haben Kate und Danny eine Tochter, Rani Rose Hudson Fujikawa (7), die im Oktober 2018 zur Welt kam. In vergangenen Interviews hatte Kate verraten, dass sie die romantische Idee mag, "verlobt zu sein und verlobt zu bleiben". Eine große Hochzeit sei für sie weniger reizvoll: "Ich denke mir: Okay, ich muss es planen und dann kostet es so viel Geld", erklärte sie laut Hello Magazine ihre Haltung.

Imago Kate Hudson und Oliver Hudson auf dem Red Carpet der Actor Awards 2026 in Los Angeles

Getty Images Kate Hudson bei den 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles

Getty Images Kate Hudson und Danny Fujikawa, Juli 2023