Britney Spears' Instagram-Videos: Kerry Katona ist besorgt

Kerry Katona (45) schlägt Alarm: Die frühere Atomic-Kitten-Sängerin macht sich große Sorgen um Britney Spears (44) und reagiert damit auf neue, freizügige Tanzclips der Popikone auf Instagram. In ihrer Kolumne im Magazin new! erklärte Kerry, sie sehe nun "immer mehr Sinn" in der einstigen Vormundschaft rund um Britney. "Ich mache mir so große Sorgen um Britney Spears. Sie ist kürzlich mit einem ihrer typischen Posts zu Instagram zurückgekehrt und wenn sie so etwas macht, kann sie auch gleich einen OnlyFans-Account eröffnen. Es ist schlimm", schrieb sie.

Britney stand nach ihrem Zusammenbruch 2007 unter einer Vormundschaft, die verschiedene Lebensbereiche und ihr Vermögen regelte, bis sie im November 2021 aufgehoben wurde. Nach den jüngsten Clips auf Instagram schildert Kerry nun ihre Eindrücke und beschreibt Details, die ihr Sorgen bereiten. "Für mich ergibt es inzwischen irgendwie Sinn, warum diese Vormundschaft überhaupt bestanden hat. Es ist so bizarr. Auch ihre Zähne, die sind nicht mehr dieselben! Wie? Warum? Ich mache mir wirklich Sorgen um ihr Wohlbefinden, und es ist so, so traurig, das zu sehen", erklärte Kerry. Zugleich verweist die Popkollegin auf ihre eigene Social-Media-Linie: "Ich habe einen OnlyFans-Account, nur für über 18. Mein Instagram ist sehr jugendfrei, sehr familienorientiert", sagte sie in ihrer Kolumne.

Kerry kennt öffentliche Krisen aus eigener Erfahrung. "Ich war in derselben Ära wie Britney, als sie sich den Kopf rasierte. Ich hatte meinen eigenen Zusammenbruch und wurde die britische Version von Britney Spears genannt. Ich habe es aber geschafft", erklärte die Sängerin. Auch über ihre Bandvergangenheit spricht sie offen: Angestoßen von Aussagen von Melanie Blatt über die 90er-Jahre bei All Saints betont Kerry, dass sie über ihre damaligen Atomic-Kitten-Kolleginnen Natasha Hamilton (43) und Liz McClarnon (44) "nichts Schlechtes zu sagen" habe. Trotzdem sei die Zeit für sie schwierig gewesen: "Es wurde irgendwann ein bisschen zur Kerry-Katona-Show, und das war einer der Gründe, warum ich gegangen bin. Mir hat diese Zeit nicht gefallen. Ich glaube nicht, dass jede Presse gute Presse ist, und es triggert mich", schrieb sie. Heute, so betont sie, sei sie in einer deutlich besseren Verfassung und wolle das alte Pop-Drama hinter sich lassen.

Collage: Instagram / britneyspears, Getty Images Collage: Britney Spears und Kerry Katona

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2025

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Star