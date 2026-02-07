Britney Spears' Enthüllung: Sie hat Angst vor ihrer Familie

Britney Spears (44) hat erneut mit einem ehrlichen Instagram-Post für Schlagzeilen gesorgt. Die "Toxic"-Sängerin reflektierte dabei über die schwierige Beziehung zu ihrer Familie und sprach davon, "unglaubliches Glück" zu haben, überhaupt noch am Leben zu sein. "Mit der Art, wie meine Familie mich behandelt hat, hätte das auch anders enden können", schrieb Britney und fügte hinzu, dass sie heute geradezu Angst vor ihren Angehörigen habe. Sie kritisierte weiterhin, dass diese niemals Verantwortung für ihr Handeln übernehmen würden. Allerdings finde sie es wichtig, trotz allem verzeihen zu können, auch wenn das Vergessen unmöglich bleibe.

In dem emotionalen Text reflektiert Britney ihre Einsamkeit und beschreibt, wie falsch es sei, Hilfe mit Isolation zu verwechseln. "Für diejenigen in eurer Familie, die sagen, helfen heißt, euch zu isolieren und euch unglaublich ausgeschlossen fühlen zu lassen … sie liegen falsch", schreibt sie auf Instagram. Vergeben könne man vielleicht, vergessen aber nicht, betont der Popstar weiter und macht klar, dass sie von ihren Angehörigen keine Einsicht erwarte: "Egal, was Gott sagt, sie werden niemals Verantwortung für das übernehmen, was sie getan haben." Im Nachsatz verrät die Sängerin, sie habe seit einem Monat nicht mehr getanzt, weil sie sich den Zeh gleich zweimal gebrochen habe, und erzählt von einem unschuldigen Alltagsmoment, einem geteilten Käsekuchen mit der Nachbarin – ein harmloser Kontrast zu dem schweren Thema des Posts.

Heute versucht die Grammy-Gewinnerin, die Balance zwischen alten Wunden und neuem Familienzusammenhalt zu finden. Während der Kontakt zu ihrem Vater und auch zu ihrer Mutter Lynne (70) weiterhin schwierig bleibt, hat sie eine fragile Verbindung zur jüngeren Schwester Jamie Lynn Spears (34) aufgebaut. Mit ihrem Bruder Bryan Spears scheint dagegen ein engeres Verhältnis zu bestehen – er zog nach der Trennung von Britneys Ex-Mann sogar bei der Sängerin ein, um sie zu unterstützen. Privat gibt Britney außerdem an, dass sie sich nach zwischenmenschlicher Nähe sehne. "Sehnsucht und Kontakt sind essenziell", schrieb sie in ihrem Beitrag.

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihren Töchtern, ihrem Mann, ihrer Mutter und Britneys Sohn Sean Preston Federline

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin