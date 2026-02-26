Britney Spears erlebt Busenblitzer in neuestem Tanzvideo

Britney Spears (44) hat am Montag auf Instagram wieder einmal zu ihren charakteristischen Tanzmoves gegriffen – doch diesmal sorgte nicht nur ihre Performance für Aufsehen. Die Sängerin postete zwei nahezu identische Videos, in denen sie zu Billie Eilishs (24) Hit "Bad Guy" aus dem Jahr 2019 tanzte und dabei mehrere Busenblitzer erlitt. Vor ihren 42,3 Millionen Followern trug Britney ein winziges, tief ausgeschnittenes rotes Crop-Top über einem schwarzen BH, kombiniert mit einem schwarzen Minirock und schwarzen Stiefeln. Zunächst war sie noch in einem Trenchcoat und mit Hut zu sehen, bevor sie die Kleidungsstücke ablegte und ihr knappes Outfit präsentierte.

Das knappe Top konnte Britneys energischen Moves jedoch nicht standhalten. Immer wieder versuchte die Sängerin, ihre Kleidung mit den Händen zurechtzurücken, doch ohne Erfolg. Am Ende musste sie mehrere rote Herz-Emojis einsetzen, um die heiklen Stellen in den Videos zu verdecken. Zu ihrem Look trug die "Toxic"-Interpretin fingerlose schwarze Handschuhe und stapelte blaue Perlenarmbänder an beiden Handgelenken. Mit ihren langen blonden Extensions wirbelte sie im Eingangsbereich ihres Hauses in Los Angeles herum, während ihre braunen Augen mit schwarzem Make-up an den Ecken betont waren.

Erst vor wenigen Wochen machte Britney Schlagzeilen mit dem Verkauf ihres Musikkatalogs an das Musikverlagsunternehmen Primary Wave. Die Sängerin unterzeichnete den Vertrag am 30. Dezember und gab damit die Rechte an ihrer ikonischen Diskografie ab, die sie über drei Jahrzehnte hinweg aufgebaut hatte. Laut TMZ handelt es sich um einen "bahnbrechenden Deal", dessen Wert in einer ähnlichen Liga wie der 200-Millionen-Dollar-Deal von Justin Bieber (31) liegen soll.

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2025

