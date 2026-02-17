Backstreet Boys & Britney: Wird Super Bowl zur 90er-Party?

Die Backstreet Boys haben große Pläne für die Super Bowl Halftime-Show 2027 und könnten damit für ein spektakuläres 90er-Revival sorgen. Wie USA Today berichtet, tastete Bandmitglied AJ McLean (48) bereits bei einem Konzert die Stimmung unter den Fans ab und fragte sie, was sie von einem Auftritt beim prestigeträchtigen Event halten würden. Die Menge tobte vor Begeisterung. Sein Bandkollege Nick Carter (46) legte danach noch einen drauf und kündigte eine regelrechte "Pop-Explosion" an, sollte die Boyband den Zuschlag für die Show bekommen. Das Finale der NFL findet am 14. Februar 2027, passenderweise am Valentinstag, im SoFi Stadium in Los Angeles statt.

Das Konzept der Backstreet Boys sieht vor, die größten Stars der 90er und frühen 2000er auf die Bühne zu holen und eine riesige 90er-Party zu feiern. Mit dabei sein sollen unter anderem Britney Spears (44) sowie die langjährigen Boyband-Rivalen NSYNC und 98 Degrees. In den vergangenen Jahren sorgten unter anderem Bad Bunny (31), Kendrick Lamar (38), Usher (47) und Rihanna (37) bei der von Apple Music präsentierten Halftime-Show für unvergessliche Momente. 2022 kam es in Los Angeles zum Gipfeltreffen der Rap-Legenden Dr. Dre (60), Snoop Dogg (54) und Eminem (53) mit Gastauftritten von Mary J. Blige (55), Kendrick Lamar, 50 Cent (50) und Anderson .Paak.

Ein solches 90er-Treffen wäre nicht das erste Mal beim Super Bowl. Bereits 2001 versammelte sich die Pop-Elite beim großen Football-Finale. Damals sangen die Backstreet Boys die Hymne, während NSYNC zusammen mit Aerosmith, Britney, Mary J. Blige und Nelly (51) bei der Halftime-Show auftrat. Nun könnte es über 25 Jahre später zum großen Revival kommen und die Ikonen der 90er-Popmusik erneut auf einer der größten Bühnen der Welt zusammenbringen. Die Halftime-Show gilt jedes Jahr als eines der Musik-Highlights und wird von Millionen Menschen weltweit verfolgt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, IMAGO / Allstar Collage: Backstreet Boys, Britney Spears

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Kirkpatrick, Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez und Justin Timberlake auf dem Walk of Fame

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny tritt in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium auf, Februar 2026