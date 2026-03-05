"Unter uns": Das steckt hinter der Rückkehr von Irene Weigel

Petra Blossey (69) kehrt zurück zu Unter uns und feiert damit ein sensationelles Serien-Comeback. Die 69-Jährige spielte von 1994 bis 2019 insgesamt 25 Jahre lang die beliebte Bäckerin Irene Weigel in der RTL-Daily-Soap. Das Besondere: Ihre Figur wurde 2019 vor den Augen eines Millionenpublikums bei einer emotionalen Trauerfeier beerdigt, nachdem sie bei einer Reise in Thailand ums Leben gekommen sein sollte. Jetzt steht Petra seit einigen Tagen wieder auf dem Produktionsgelände in Köln vor der Kamera, wie sie gegenüber Bild bestätigte. "Ich freue mich zuallererst auf meine Kollegen. Darauf, dass Irene wieder ein wichtiger Bestandteil der Familie Weigel sein wird. Das Herz der Familie", sagte die Schauspielerin. Doch wie erklären die Serienmacher die unerwartete Wiederkehr der Totgeglaubten?

Die spektakuläre Rückkehr wird im Serienkosmos mit einer dramatischen Geschichte erklärt (Achtung, Spoiler!). Nachdem plötzlich Hinweise auftauchen, dass Irene noch am Leben sein könnte, beginnt ihre Familie zu forschen. Dabei stoßen sie auf die Spur eines thailändischen Gefängnisses, in dem Irene tatsächlich jahrelang unschuldig hinter Gittern saß. Ihr waren offenbar Drogen untergeschoben worden und sie wurde unter falscher Identität festgesetzt. Die Fans der Serie werden die große Rückkehr allerdings erst in einigen Wochen zu sehen bekommen, wie die Produktion mitteilte.

Von der ersten Folge 1994 bis zur Folge 6515 im Jahr 2019 erlebte Petra als Irene zahlreiche Höhen und Tiefen. Zwischen großer Liebe, schweren Verlusten und unerschütterlicher Familienloyalität wurde die Figur im Laufe der Jahre zum Herzstück der Schillerallee. Die Rückkehr erinnert dabei an die legendäre US-Serie Dallas, in der Bobby Ewing nach seinem Serientod ebenfalls zurückkehrte. Dass ihre Figur nun nach Jahren im Off eine so dramatische Geschichte bekommt, empfindet sie als außergewöhnlich: "Das hat es in dieser Form noch nie gegeben." Petra zeigt sich stolz über ihr Comeback und erklärte gegenüber Bild, die Anfrage der Produktion habe sie zwar überrascht, aber sehr gefreut. Bei langjährigen Fans der Serie dürfte die Freude über das Comeback der beliebten Serienfigur mindestens genauso groß sein.

Anzeige Anzeige

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press "Unter uns"-Star Petra Blossey

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image Schauspielerin Petra Blossey bei der Premierenparty von "Ich war noch niemals in New York"

Anzeige Anzeige

Bieber, Tamara Petra Blossey bei der "Hase Hase"-Premiere in der Komödie am Kurfürstendamm

Anzeige