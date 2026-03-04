Dieser GNTM-Kandidat spielt in Beatrice Eglis Musikvideo mit

Jobalarm in Berlin: Bei den ersten Castings der neuen Germany's Next Topmodel-Staffel sucht Schlagerstar Beatrice Egli (37) gemeinsam mit ihrem Regisseur den männlichen Lead für ihr Musikvideo "Alibi" – und lässt dafür die Jungs auf der Bühne alles geben. Die Sängerin betont, sie suche kein perfektes Aussehen, sondern vor allem Gefühl und Präsenz. "Ausdruck und Beweglichkeit, Sexiness" sollen die Kandidaten mitbringen, erklärte sie. Nach mehreren Runden und spontanen Tanzeinlagen steht der Gewinner fest: Kandidat Tony überzeugt Beatrice mit seiner Ausstrahlung und der stimmigen Chemie. Er wird an ihrer Seite im Clip zu sehen sein – mit Flirts, Nähe und Klub-Vibes direkt vor der Kamera.

Damit fällt die Wahl am Ende eines mehrstufigen Castings, bei dem zunächst fünf Männer in die engere Auswahl kommen: Jill, Tony, Alexavius, Godfrey und Benjamin. Ihre Aufgabe: ein cooles Reel passend zum Song zu drehen – schnell, kreativ, auf den Punkt. "Mir ist es wichtig, dass sie es fühlen und leben. Und einfach in den Vibe kommen und zusammen mit mir in den Vibe kommen. Das ist nichts Optisches, sondern das ist meistens ein Gefühl. Da geht es darum, ein Gefühl aufzubauen", erklärt Beatrice. Am Ende macht Tony das Rennen. "Ich mag seine Männlichkeit, er hat so eine sexy Ausstrahlung", lobt die Sängerin.

Beim Videodreh zeigt Tony sich professionell und ist begeistert von dem Job. "Ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd", schwärmt er. Die Szene spielt in einem Klub mit tanzenden Menschen und bunten Lichtern, in der Tony und Beatrice Hand in Hand gehen, flirten und sich näherkommen. "Mit Beatrice habe ich gar keine Berührungsangst. Wir verstehen uns gut und sind auf einer Wellenlänge", erzählt Tony im Interview. Auch die 37-Jährige ist zufrieden mit ihrer Wahl und lobt den GNTM-Kandidaten am Set: "Es fühlt sich wirklich super locker an. Er macht das wirklich sehr gut."

Anzeige Anzeige

ProSieben/André Kowalski Beatrice Egli bei "Germany's Next Topmodel" 2026

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Tony, GNTM-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

ProSieben/André Kowalski Beatrice Egli und die männlichen Kandidaten bei "Germany's Next Topmodel" 2026