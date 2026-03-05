Spannend: Erste Details zu "Mission Unknown" Staffel zwei

Knossi (39) hat jetzt erste Details zur zweiten Staffel von "Mission Unknown" enthüllt – und die hat es in sich. In einem Instagram-Video kündigte der Entertainer an, dass die neue Staffel mit dem Untertitel "The Unexpected" ein komplett neues Konzept verfolgt. Zehn Creator treten diesmal in fünf Zweierteams an, die jeweils eine eigene Mission irgendwo auf der Welt absolvieren müssen. Anders als in der ersten Staffel gibt es also nicht mehr eine gemeinsame Mission für alle Teilnehmer, sondern fünf verschiedene Aufgaben an fünf unterschiedlichen Destinationen rund um den Globus. "Wir wussten nicht, was zu tun ist. Und wir wussten selbst bis zum Flughafen nicht, wohin es für uns geht", verriet Knossi seinen Fans.

Die Regeln der Show sind ebenfalls herausfordernd: Jede Mission muss innerhalb von 24 Stunden geschafft werden, sonst gilt sie als nicht bestanden. Die beiden Creator eines Teams versuchen gemeinsam, ihre Aufgabe zu meistern. Sollte einer der beiden die Mission abbrechen müssen, hat der andere allerdings noch die Chance, sie alleine zu absolvieren. Sind alle fünf Missionen erledigt, wartet auf die Teilnehmer eine finale Mission, bei der alle Creator gemeinsam 24 Stunden lang kämpfen müssen. Doch Vorsicht: Hat ein Creator seine vorherige Mission nicht geschafft, startet er im Finale mit einem Nachteil.

Prime Video hatte bereits vor einigen Wochen den Drehstart der zweiten Staffel bekanntgegeben und angekündigt, dass Knossi erneut von neun Creatorn begleitet wird. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen, doch wer die neun weiteren Teilnehmer sind, bleibt vorerst streng geheim. Knossi forderte seine Fans in dem Video auf, in den Kommentaren zu rätseln, wo die Teams am Ende sein werden und was deren Missionen sein könnten. Mit dem neuen Konzept verspricht die Show noch überraschender und unberechenbarer zu werden als ihr Vorgänger.

