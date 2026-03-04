Sci-Fi-Sensation: "Predator: Badlands" erobert Charts

Seit dem 12. Februar läuft der Sci-Fi-Blockbuster "Predator: Badlands" auf Disney+ und eroberte sogleich die Spitze der deutschen Streaming-Charts. Der Film, der 2025 zunächst in den Kinos zu sehen war, konnte sich im Februar gegen eine namhafte Konkurrenz durchsetzen. Wie Kino.de berichtet, erreichte er bei Rotten Tomatoes eine beeindruckende Publikumswertung von 95 Prozent. In den gebündelten Film-Charts von JustWatch, die alle Streamingdienste zusammenfassen, sicherte sich "Predator: Badlands" den ersten Platz der meistgesehenen Titel des Monats und ließ damit unter anderem Filme wie "One Battle After Another" auf HBO Max und "The Life of Chuck" auf Prime Video hinter sich.

Im Sci-Fi-Actionfilm "Predator: Badlands" mit Elle Fanning (27) und Dimitrius Schuster-Koloamatangi begibt sich ein junger Yautja-Krieger auf einem lebensgefährlichen Planeten auf die Suche nach dem ultimativen Gegner. Der Sci-Fi-Streifen reiht sich damit in eine starke Filmauswahl ein, die den Streaming-Fans im Februar geboten wurde. Auf den weiteren Plätzen der Top 10 folgten "The Wrecking Crew" auf Prime Video, "Longlegs" auf Netflix sowie "Code 3", ebenfalls auf Prime Video. Auch "Bring Her Back" und "The Rip", beide auf Netflix verfügbar, sowie "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" auf Netflix und "The Bluff" auf Prime Video schafften es in die Rangliste der meistgestreamten Filme des Monats.

Auch bei den Serien gibt es einen klaren Sieger: Das Game of Thrones-Spin-off "A Knight of the Seven Kingdoms" führt das Ranking an. Die Fantasy-Serie startete am 19. Januar 2026 auf HBO Max mit wöchentlichen Episoden und belegte im vergangenen Monat zunächst Platz sechs im Ranking. Seit dem 23. Februar sind nun alle Folgen verfügbar, was der Serie offenbar zum Sprung an die Spitze der Charts verhalf. Auf den weiteren Plätzen folgten "Fallout" auf Prime Video, "Unfamiliar" auf Netflix sowie "The Night Manager" auf Prime Video. Auch Dauerbrenner wie "The Rookie", "The Night Agent" und Stranger Things schafften es in die Top 10 der meistgestreamten Serien im Februar.

Imago Dimitrius Schuster-Koloamatangi und Elle Fanning bei der UK-Spezialvorführung von "Predator: Badlands" in London

Imago Elle Fanning und Dimitrius Schuster-Koloamatangi bei der Weltpremiere von "Predator: Badlands" in Los Angeles

HBO / Steffan Hill Szene aus "A Knight of the Seven Kingdoms"

