Dann startet die siebte Staffel "LOL: Last One Laughing"

Die Fans der erfolgreichen Amazon-Show LOL: Last One Laughing können sich freuen: Der Streamingdienst hat jetzt das offizielle Startdatum für die siebte Staffel der beliebten Comedysendung bekannt gegeben. Am 14. Mai 2026 wird die neue Season bei Prime Video an den Start gehen, wie aus einer aktuellen Pressemitteilung hervorgeht. Damit beginnt die Show etwas später als gewohnt, denn in den vergangenen Jahren starteten die neuen Staffeln üblicherweise bereits im April rund um die Osterzeit. Wie immer wird Michael "Bully" Herbig (57) als Moderator durch den Wettbewerb führen, bei dem zehn bekannte Comedians und Promis versuchen müssen, sechs Stunden lang nicht zu lachen. Wer dabei zweimal erwischt wird, muss den Raum verlassen.

Details zur Veröffentlichung der einzelnen Folgen sind bisher noch nicht bekannt, allerdings dürften die neuen Episoden wie gewohnt wöchentlich im Doppelpack erscheinen. Auch die Namen der Teilnehmer der siebten Staffel wurden noch nicht enthüllt. Am bewährten Konzept der Show wird sich jedoch nichts ändern. Zusätzlich zur regulären Staffel kündigte Amazon für 2026 einen LOL-Ableger an. Bei diesem Format wird Comedian Hazel Brugger (32) als Gastgeberin fungieren, während zehn bekannte Comedy-Stars aus dem Internet gegeneinander antreten. Ein konkreter Starttermin für diesen Ableger steht allerdings noch aus.

Die Ankündigung der siebten Staffel erfolgte bereits vor einigen Monaten im Rahmen einer Amazon-Präsentation zu den kommenden deutschen Originals des Streaming-Dienstes. Wie bei den vorherigen Seasons können die teilnehmenden Promis und Comedians auch diesmal ein Preisgeld von 50.000 Euro für einen guten Zweck erspielen. Seit dem Start der ersten Staffel hat sich "LOL: Last One Laughing" zu einem der erfolgreichsten deutschen Formate auf Prime Video entwickelt und begeistert regelmäßig Millionen von Zuschauern.

Getty Images Michael "Bully" Herbig, Comedian

IMAGO / Gonzales Photo Hazel Brugger, Comedienne

Instagram / primevideode "LOL: Last One Laughing"-Cast, sechste Staffel

