Trotz Kritik: Florence Pugh verteidigt Liebe zu Zach Braff

Florence Pugh (29) hat einmal mehr ihre frühere Beziehung zu Zach Braff (50) verteidigt, die von 2019 bis 2022 andauerte. In einem Interview im "The Louis Theroux Podcast" am 10. November sprach die Schauspielerin offen über die Kritik, die sie aufgrund des Altersunterschieds von 21 Jahren erfahren hatte, und erklärte, warum sie damals beschlossen hatte, ihre Liebe öffentlich zu schützen. "Mit Beziehungen und mit Romantik in dieser Welt, egal wie viel oder wie wenig man darüber spricht, die Leute wollen eine Reality-Show", sagte Florence deutlich. Die Negativität, die vor allem in den sozialen Medien verbreitet wurde, belastete die Beziehung stark.

Die Schauspielerin machte klar, dass sie es als ihre Pflicht ansah, sowohl sich selbst als auch Zach gegen den öffentlichen Gegenwind in Schutz zu nehmen. Sie betonte, wie verletzend es war, mitanzusehen, wie viel "Missbrauch" der Regisseur und Schauspieler erfuhr, nur weil er mit ihr zusammen war. Trotz allem blieb Florence damals konsequent und erklärte: "Ich werde immer Menschen, die ich liebe, verteidigen." Gleichzeitig beschrieb sie, wie ihre wachsende Berühmtheit zusätzliche Aufmerksamkeit auf ihre persönliche Beziehung lenkte und wie sie nun die Grenzen ziehen muss, was sie öffentlich teilen möchte und was nicht.

Die Verbindung zwischen den beiden begann 2019 und führte nicht nur zu einer romantischen Partnerschaft, sondern auch zu einer beruflichen Zusammenarbeit. So trat Florence in dem von Zach inszenierten Kurzfilm "In the Time It Takes to Get There" auf. Auch in der Zeit nach ihrer Trennung scheinen die beiden eine harmonische Beziehung aufrechterhalten zu haben, so OK!. Für Florence, die seit ihrem Durchbruch für ihre Bodenständigkeit und Stärke bewundert wird, zählte die öffentliche Meinung kaum. Viel wichtiger waren für sie Liebe und Respekt – Werte, die sie in ihrer Beziehung immer an erste Stelle stellte.

Getty Images Florence Pugh auf dem Roten Teppich 2025

Getty Images Florence Pugh und Zach Braff

Getty Images Florence Pugh im September 2024