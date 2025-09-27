Die "Scrubs"-Stars strahlen am Set des Serien-Reboots

Die Fans von Scrubs dürfen sich freuen: Die Originalbesetzung der Kultserie hat sich für die erste Leseprobe des geplanten ABC-Reboots zusammengefunden. Auf einem neuen Cast-Foto sind neben dem Serienerfinder Bill Lawrence (56) auch die Stars Zach Braff (50), Donald Faison (51) und Sarah Chalke (49) zu sehen, die erneut in ihre alten Rollen als J.D., Turk und Elliot schlüpfen. Auch Judy Reyes (57) und John C. McGinley (66), die als Carla und Dr. Perry Cox unvergessen bleiben, nehmen laut Entertainment Weekly an dem Projekt teil.

Die Neuauflage verbindet das Wiedersehen mit den beliebten Original-Charakteren mit einem frischen Ansatz, der auch neue Krankenhauspraktikanten ins Rampenlicht rückt. Über die Handlung wird bislang streng geschwiegen, doch die Fans dürfen sich schon jetzt auf einige unerwartete Wendungen freuen. Auf der Comic-Con in San Diego verriet Sarah zudem einen besonderen Wunsch für die kommenden Drehbücher: "Ich möchte in einer Flashmob-Szene mitspielen. Ich weiß zwar nicht, wie das in die Handlung passt, aber ich denke, es gibt einen Weg."

Die ursprüngliche Serie, die zwischen 2001 und 2010 lief, erlangte Kultstatus für ihren einzigartigen Mix aus Humor, Drama und Gefühl. Sie gewann nicht nur zwei Emmys, sondern auch renommierte Auszeichnungen wie den Peabody Award. Besonders die Chemie zwischen den Hauptdarstellern und die clever eingestreuten emotionalen Höhepunkte machten die Krankenhaus-Sitcom so besonders. Jetzt, über ein Jahrzehnt nach dem Serienende, sind Fans gespannt, wie sich die Charaktere weiterentwickelt haben und welche neuen Geschichten das Sacred Heart Hospital zu bieten hat. Ein konkretes Startdatum für das Revival gibt es jedoch noch nicht.

Anzeige Anzeige

EVERETT COLLECTION, INC. "Scrubs"-Cast

Anzeige Anzeige

Getty Images Die "Scrubs"-Hauptdarsteller Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Scrubs", darunter Judy Reyes, Zach Braff, Sarah Chalke und Robert Maschio