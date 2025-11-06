Es geht los: Zach Braff und Co. feiern "Scrubs"-Drehstart

Die Fans können es kaum fassen: Nach 16 Jahren melden sich die Kultstars der Serie "Scrubs – Die Anfänger" zurück. In einem Set-Clip auf Instagram verkünden Zach Braff (50), Donald Faison (51), Sarah Chalke (49), Judy Reyes (58) sowie die ebenfalls zurückkehrenden Schauspieler Phill Lewis und Robert Maschio (59) den offiziellen Drehstart der neuen Folgen. Besonders Robert bleibt seiner Figur treu und präsentiert die wiedererkennbare "Todd-Flosse". Die Produktion für die neunteilige Revival-Season startete sogar schon vor einigen Wochen. Ein Verzögerungsgrund war der Ausstieg von Tim Hobert als Co-Showrunner, nachdem er kreative Differenzen angegeben hatte. Aseem Batra ist seitdem allein für das Projekt verantwortlich.

Am 25. Februar 2026 soll die Rückkehr von J.D., Turk und Co. mit einer Doppelfolge beim US-Sender ABC gefeiert werden. Im Anschluss wird wöchentlich eine neue Episode veröffentlicht. Für die deutschen Zuschauer dürfte Disney+ eine Hauptrolle spielen, da der Streaming-Dienst zur ABC-Mutter Disney gehört. Ob der Start dort parallel erfolgt, wie es bei anderen Serien wie Grey's Anatomy üblich ist, bleibt abzuwarten. Inhaltlich kehren die chaotischen Ärzte an das Sacred Heart Hospital zurück, um erneut den Alltag zwischen medizinischen Herausforderungen und privatem Chaos zu bewältigen. Die "Bromance" zwischen J.D. und Turk steht dabei natürlich im Mittelpunkt.

Eine Frage bleibt jedoch ungeklärt: Werden Ken Jenkins als Dr. Kelso und Neil Flynn als der Hausmeister auch in der neuen Staffel auftreten? Bislang gibt es dazu keine Bestätigung. Die Produzenten scheinen jedoch darauf zu setzen, das eine oder andere Ass im Ärmel zu behalten und den Fans Überraschungen zu bieten. "Scrubs" ist damit nicht die einzige Kultserie mit einem Revival. Auch Malcolm mittendrin kehrt demnächst zurück und sorgt schon jetzt mit ersten Set-Bildern für Begeisterung bei den Zuschauern. Fans nostalgischer Serienhighlights können sich also auf ein spannendes Jahr 2026 freuen.

Getty Images Die "Scrubs"-Hauptdarsteller Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison

Donald Faison, Zach Braff, Sarah Chalke und Judy Reyes, Darsteller von "Scrubs"

Kevin Winter/ImageDirect Der Cast von "Scrubs", 2002