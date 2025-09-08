John C. McGinley kehrt als Dr. Cox in "Scrubs"-Reboot zurück

John C. McGinley (66) ist bereit, seine ikonische Rolle als Dr. Perry Cox im kommenden Reboot der Serie Scrubs wieder aufzunehmen. Nachdem offiziell bestätigt wurde, dass er erneut in den weißen Kittel schlüpfen wird, freuen sich Fans der Serie weltweit, den sarkastischen Arzt endlich wiederzusehen, der einst als spitzzüngiger Mentor von J.D., gespielt von Zach Braff (50), fungierte. Neben John kehren auch Zach als "Flachzange", Donald Faison (51) als Turk, Sarah Chalke (49) als Elliot und Judy Reyes (57) als Carla in ihre alten Rollen zurück. Unter der Leitung von Scrubs-Schöpfer Bill Lawrence (56) soll die Serie laut Deadline in der TV-Saison 2025-26 auf ABC ihre Premiere feiern.

Die Handlung des Reboots wird Fans zurück in das fiktive Sacred Heart Hospital führen, wo sich J.D. und Turk den Herausforderungen des modernen Gesundheitswesens stellen. Das Original, das 2001 auf NBC debütierte, erfreute sich großer Beliebtheit und lief dort sieben Jahre, bevor es von ABC für zwei weitere Staffeln übernommen wurde. Bill wird als ausführender Produzent von den "Scrubs"-Veteranen Tim Hobert und Aseem Batra unterstützt. Die Serie verspricht eine spannende Mischung aus bekannten Gesichtern und neuen Handlungssträngen – gespickt mit dem typischen Humor, der bereits in den frühen 2000er-Jahren die Herzen der Fans im Sturm eroberte.

Johns Rückkehr ist nicht nur für die Zuschauer ein Highlight, sondern beweist auch die enge Zusammenarbeit zwischen ihm und Bill, mit dem er in verschiedenen Projekten, wie etwa der TBS-Serie "Ground Floor", kooperiert hat. Der Schauspieler, der parallel in weiteren Projekten wie einer kommenden Comedyserie von Steve Carell (63) engagiert ist, soll ersten Berichten zufolge auch im Reboot eine zentrale Rolle spielen. Damit verspricht die Serie eine beinahe nostalgisch anmutende Reise in eine Welt, die laut Social-Media-Kommentaren für viele damals jugendliche Fans ein Anstoß war, sich selbst beruflich im medizinischen Bereich anzusiedeln.

Imago Schauspieler John C. McGinley als Dr. Cox in der Serie "Scrubs"

Getty Images Die "Scrubs"-Hauptdarsteller Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison

Kevin Winter/ImageDirect Der Cast von "Scrubs", 2002