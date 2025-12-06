"Scrubs"-Reboot löst endlich das Rätsel um Sarah Chalke

Es ist offiziell: Nach 16 Jahren kehrt die Kultserie Scrubs zurück – und gleich der erste Teaser des Reboots, das am 25. Februar 2026 in den USA startet, beantwortet eine der großen offenen Fragen. Dr. Elliot Reid, gespielt von Sarah Chalke (49), steht wieder in der Klinik und trägt erneut den weißen Kittel. Damit deutet der Clip auf YouTube an, dass Elliot weiterhin Ärztin ist. An ihrer Seite kehren vertraute Gesichter zurück: Zach Braff (50) als J.D., Donald Faison (51) als Turk und weitere Fanlieblinge werden im Revival erwartet. Wo die neuen Folgen spielen und wie Elliot dorthin gelangt, bleibt vorerst geheim.

Der Teaser knüpft an ein viel diskutiertes Geständnis aus Staffel 8 an, als Elliot Turk anvertraute, dass sie nach Hochzeit und Familiengründung die Klinik "verlassen und nicht zurückblicken" könnte – ein Moment, der damals für Überraschung sorgte. Kurz darauf, in der "Med School"-Phase von Staffel 9, heiratete Elliot J.D., beide erwarteten ein Kind, allerdings wurden Hochzeit und Schwangerschaft nur off-screen thematisiert. Ob Elliot ihren Job tatsächlich zeitweise ruhen ließ, bleibt bisher offen – genau das dürfte das Reboot nun auflösen.

Hinter den Kameras trifft ein eingespieltes Team aufeinander, das den Ton der Serie über Jahre geprägt hat. Sarah, Zach und Donald pflegen seit Langem eine enge Freundschaft und lassen Fans regelmäßig an ihrer Dynamik teilhaben: Zach und Donald sprechen in ihrem gemeinsamen Podcast "Fake Doctors, Real Friends" häufig über Erinnerungen vom Set und Anekdoten aus der Anfangszeit. Auf Social Media teilten die Stars zuletzt immer wieder fröhliche Reunion-Schnappschüsse vom Set, wo der Dreh Anfang November gestartet ist – Momente, die zeigen, wie selbstverständlich die alte Chemie wieder da ist. Für viele langjährige Zuschauer ist genau diese Vertrautheit der besondere Reiz: Die Figuren sind gewachsen, die Bande hinter den Kulissen geblieben.

Getty Images Sarah Chalke bei der New York Comic Con 2024

Getty Images Die "Scrubs"-Hauptdarsteller Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison

Getty Images Der Cast von "Scrubs", darunter Judy Reyes, Zach Braff, Sarah Chalke und Robert Maschio