"Scrubs" ist zurück: Trailer zeigt unvergessliches Comeback

Das Warten hat ein Ende: Die Kultserie Scrubs kehrt am 25. Februar 2026 mit einer zehnten Staffel auf die heimischen Bildschirme zurück. Der erste Trailer bestätigt das Comeback der Fan-Lieblinge J.D., Turk und Dr. Cox. Die neue Staffel läuft in den USA beim Sender ABC und parallel beim Streamingdienst Hulu. Während die US-Fans bereits das Datum im Kalender markieren können, steht ein deutscher Starttermin laut Kino.de noch aus, doch es wird fest mit einem zeitnahen Release auf Disney+ gerechnet.

Neben den alten Bekannten zeigt der Trailer auch neue Charaktere, die frischen Wind in das berühmte Krankenhaus bringen sollen. Die Macher versprechen, dass die neuen Folgen genau dort ansetzen, wo die Show damals aufgehört hat: bei der stilvollen Mischung aus skurrilem Humor und den emotionalen Momenten, die die Serie so einzigartig gemacht haben. Das Revival reiht sich damit nahtlos in den aktuellen Hollywood-Trend ein, große Erfolgsformate nach jahrelanger Pause wiederzubeleben.

Für viele Fans ist die Rückkehr der Krankenhaus-Clique allerdings weitaus mehr als nur ein weiteres Serien-Revival. "Scrubs" begleitete eine ganze Generation, die mit der Serie erwachsen wurde. Auch für die Stars der Erfolgsserie dürften die Dreharbeiten etwas ganz Besonderes gewesen sein, denn einige von ihnen haben ihre Verbindung während all der Jahre niemals abreißen lassen: Zach Braff (50) und Donald Faison (51) pflegen beispielsweise bis heute eine enge Freundschaft, die sie in gemeinsamen Podcasts und Social-Media-Aktionen immer wieder zeigen. Dass nun eine neue Staffel ansteht, lässt bei vielen Erinnerungen an legendäre Musical-Folgen, emotionale Abschiede und skurrile Nebenfiguren aufleben – und schafft gleichzeitig Raum für eine neue Generation, die "Scrubs" womöglich zum ersten Mal entdeckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die "Scrubs"-Hauptdarsteller Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison

Anzeige Anzeige

Imago Schauspieler John C. McGinley als Dr. Cox in der Serie "Scrubs"

Anzeige Anzeige

EVERETT COLLECTION, INC. "Scrubs"-Cast