Der Starttermin für das "Scrubs"-Revival steht endlich fest

Die Fans der Kultserie Scrubs haben allen Grund zur Freude: Das langersehnte Revival der Ärzte-Serie hat jetzt endlich einen offiziellen Starttermin. In den USA beginnen die neuen Folgen am 25. Februar 2026 und werden auf ABC sowie Hulu ausgestrahlt. Die Veröffentlichung in Deutschland ist laut Gamestar bislang allerdings noch nicht bekannt. Filmstarts spekuliert, dass die Serie am 26. Februar auf Disney+ an den Start geht. Der Cast verspricht zudem jede Menge Nostalgie und Humor: Zach Braff (50), Donald Faison (51) und Sarah Chalke (49) kehren in ihre ikonischen Rollen als J.D., Turk und Elliot Reid zurück. Auch Judy Reyes (57) und John C. McGinley (66) sind wieder als Carla Espinosa und Dr. Cox dabei.

Doch die Freude über den Starttermin wird nun von einer unschönen Nachricht überschattet: Tim Hobert, einer der ursprünglichen Showrunner der Serie, hat das Projekt aufgrund "kreativer Differenzen" verlassen. Variety berichtet, dass Aseem Batra, die 2007 zu "Scrubs" stieß, nun alleinverantwortlich als Showrunnerin eingesetzt ist. Mit dem Ausstieg eines so erfahrenen Mitgestalters wie Tim, der zwischen 2002 und 2006 maßgeblich an einigen der beliebtesten Staffeln beteiligt war, dürfte die Vorfreude der Fans etwas getrübt sein. Dennoch bleibt das Revival unter der Aufsicht von Bill Lawrence (56), dem Schöpfer der Originalserie, der jedoch aus vertraglichen Gründen nicht selbst als Showrunner fungieren kann, wie Gamestar berichtet.

Die ursprüngliche Serie, die zwischen 2001 und 2010 lief, erlangte Kultstatus durch ihren einzigartigen Mix aus Humor, Drama und Emotion. Das Comeback der vertrauten Charaktere dürfte also für reichlich Nostalgie sorgen, während neue Figuren und Geschichten frischen Wind in das Sacred Heart bringen. Die Chemie der Darsteller hatte "Scrubs" schon von Beginn an geprägt – sowohl vor als auch hinter der Kamera. Fans müssen sich also nur noch wenige Monate gedulden, bis die Abenteuer von J.D. und seinen Freunden in die nächste Runde gehen.

Donald Faison, Zach Braff, Sarah Chalke und Judy Reyes, Darsteller von "Scrubs"

EVERETT COLLECTION, INC. "Scrubs"-Cast

Getty Images Zach Braff, Sarah Chalke und Donald Faison beim Vulture Festival, 2018