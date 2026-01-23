Claudia Effenberg ist besorgt um Simone Ballack im Dschungel

Claudia Effenberg (60) blickt mit Vorfreude und Sorge auf den Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und hat dabei vor allem eine Kandidatin im Blick: die ehemalige Spielerfrau Simone Ballack (49), die sich schon fleißig auf das Abenteuer vorbereitet. Im Gespräch mit t-online verriet das Model, dass sie ihrer engen Freundin beide Daumen drückt – und zugleich Respekt vor dem hat, was im australischen Dschungel auf sie wartet. Claudia, die 2023 selbst in der Show antrat und bis auf Platz sieben kam, schwärmt von Simones Stärke, warnt aber vor hitzigen Momenten am Lagerfeuer. Ihre Favoritinnen für die neue Staffel stehen für sie fest: Mirja du Mont (50) und Simone, die gemeinsam mit weiteren Prominenten schon bald im Dschungelcamp in Down Under antreten sollen.

Mit Blick auf die Herausforderungen im Camp wurde Claudia deutlich. "Ich habe ein bisschen Angst, dass sie im Camp irgendwann die Geduld verliert", sagte sie t-online. "Nicht, weil sie nicht tough ist – im Gegenteil. Aber sie hat eine klare Meinung, und ich kann mir vorstellen, dass es da im Lagerfeuerkreis krachen könnte." Als Ratgeberin teilte die Reality-TV-erfahrene Teilnehmerin konkrete Tipps: Ein Kissen als Luxusgegenstand müsse unbedingt mit, und vor allem die Essensprüfungen habe sie Simone eindringlich geschildert. "Ich werde nie vergessen, wie ich ein Krokodilauge mit einem Zahnstocher herauspulen musste", berichtete Claudia dem Portal und erinnerte sich an Blutegel, Vogelspinnen und ungewürzte Dschungel-Kost von Känguruschwanz bis Bisonratte. Ihre eigene Zeit im Camp beschreibt sie rückblickend als hart: "Unvergesslich – im negativen Sinne." Aussteigen sei für sie aber nie infrage gekommen, nicht zuletzt wegen der Gage.

Hinter den Kulissen verbindet die beiden Frauen mehr als eine TV-Bekanntschaft. Claudia und Simone kennen sich seit Jahren privat, ihre Kinder besuchten denselben Kindergarten. Die Designerin betont, wie sehr sie die Stärke von Simone bewundert – besonders nach persönlichen Schicksalsschlägen wie dem Verlust ihres Sohnes etwa –, und dass sie ihre Freundin auch emotional auf das Abenteuer vorbereitet. Die ehemalige Kandidatin erinnert sich an kalte Nächte mit in die Socken gesteckten Hosenbeinen und an lange Gespräche im Camp, die zusammenschweißen. Für Simone, die in den Augen der Abstimmenden wohl eher im Camp als in den Prüfungen zu sehen sein wird, zählt nun vor allem der Teamgeist – und die Unterstützung einer Freundin, die den Dschungel aus nächster Nähe kennt.

Collage: Getty Images, Imago Claudia Effenberg ist besorgt um Simone Ballack im Dschungel, Collage.

RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Getty Images Claudia Effenberg, Model