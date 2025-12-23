Spotify-Weihnachtszirkus: Otto Waalkes überrascht Publikum

Jan Böhmermann (44) und Olli Schulz (52) haben vergangenen Freitag in Hamburg ihr zehnjähriges "Fest & Flauschig"-Jubiläum gefeiert – und die Barclays Arena bis auf den letzten Platz gefüllt. Vor über 12.000 Fans lieferten die beiden Spotify-Hosts eine festliche Live-Show, sammelten Spenden und holten sich prominente Unterstützung auf die Bühne, wie Tag 24 berichtet. Das Highlight: Comedy-Legende Otto Waalkes (77) als Überraschungsgast. Gemeinsam mit Olli, der ihn heimlich eingeladen hatte, zauberte der 77-Jährige sofort Nostalgie in die Halle. Der Abend stand im Zeichen der Wohltätigkeit und der großen Zirkus-Tradition, die Jan und Olli seit Jahren im Dezember pflegen.

Laut dem Portal kamen in den letzten Jahren dadurch bereits Millionenbeträge für zahlreiche Organisationen zusammen, darunter die Deutsche Hirntumorhilfe, Reporter ohne Grenzen, SchlauFox und der Weisse Ring. Otto, der dieses Jahr mit dem Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises geehrt wurde, traf an diesem Abend auf bekennende Fans im Publikum und auf der Bühne. Jan – der von seinem besonderen Stargast bis zur letzten Minute selbst nichts ahnte – geriet ins Schwärmen, während der Komiker zusammen mit Olli Klassiker anstimmte. Wer die beiden Podcast-Hosts kennt, weiß: Abseits der Gags sind ihnen Nähe, Gemeinschaft und ein gutes Herz für leise Zwischentöne wichtig – genau das trug diesen Jubiläumsabend.

Die Zuschauer erwarteten jedoch noch weitere Highlights: TV-Koch Tim Mälzer (54) brachte ein Wissensduell mit – pro richtiger Antwort flossen 1.000 Euro in den Spendentopf, am Ende summierte sich das Quiz allein auf 35.000 Euro. Als Gäste traten außerdem Moderatorin Laura Larsson sowie der Sänger Bosse auf, der gemeinsam mit dem Kaiser Quartett und dem Chor "Hansemädchen" den Song "Lass dich nicht f*cken" performte und damit ein klares Zeichen gegen digitale Gewalt setzte. Auf Twitch kletterte der Livestream zwischendurch auf Platz 1 im deutschsprachigen Ranking. Den Schlussakkord lieferte die ganze Arena, als Publikum und Bühne zusammen "Oh Tannenbaum" sangen.

Getty Images Otto Waalkes im November 2023

Jule Mehrhoff für Spotify Otto Waalkes, Jan Böhmermann und Olli Schulz bei "Fest & Flauschig", Dezember 2025

ActionPress Bosse, Musiker