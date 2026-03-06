Versöhnung? Das sagt Cruz Beckham über Frieden mit Brooklyn

Cruz Beckham (21) wurde auf offener Straße auf den anhaltenden Streit mit seinem älteren Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (27) angesprochen – und seine Antwort lässt aufhorchen. Der 21-Jährige war gemeinsam mit seiner Freundin Jackie Apostel unterwegs, als ihn eine Passantin nach Brooklyns Geburtstag fragte. In einem Video, das das Magazin Hello verbreitete, zeigt sich Cruz zunächst zurückhaltend und lächelt die Fragen höflich weg. Doch als die Frau konkreter nachfragte und wissen wollte, ob er glaube, dass er und sein Bruder ihre Beziehung wieder reparieren können, wurde der Musiker ehrlich: "Ich hoffe es", antwortete er knapp.

Die Straßenbegegnung ereignete sich nur einen Tag nach Brooklyns 27. Geburtstag am 4. März. Der älteste Beckham-Sohn verbrachte seinen Ehrentag mit seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (31), vielen Donuts und Geschenken – aber ohne seine Eltern und Geschwister. David (50) und Victoria Beckham (51) nutzten Brooklyns Geburtstag für einen öffentlichen Annäherungsversuch. Das Paar teilte Kindheitsfotos von Brooklyn auf Instagram und machte ihm kleine Liebeserklärungen. "Alles Gute zum Geburtstag, Brooklyn, wir lieben dich so sehr", schrieb die Designerin unter ihren Post. Auch David fand emotionale Worte.

Cruz hatte seinem älteren Bruder ebenfalls auf Instagram liebevoll zum Geburtstag gratuliert und dabei ein emotionales Kindheitsfoto geteilt, das den damals sechsjährigen Brooklyn zeigt, wie er seinen kleinen Bruder beschützend im Arm hält. Zu dem Bild schrieb Cruz: "Ich liebe dich." Die öffentlichen Geburtstagsgrüße der Familie blieben von Brooklyn jedoch unbeantwortet, was die angespannte Situation zwischen ihm, seinen Eltern und seinen Geschwistern weiter unterstreicht. Es scheint, als sei noch lange kein Frieden in Sicht.

Getty Images Cruz Beckham im Oktober 2025

Instagram / davidbeckham David Beckham gratuliert Sohn Brooklyn

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham und Harper Seven Beckham, Geschwister