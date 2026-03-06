Ryan Gosling feiert Eva Mendes' Geburtstag in Talkshow

Ryan Gosling (45) und Eva Mendes (52) haben kürzlich einen seltenen öffentlichen Auftritt hingelegt. Das normalerweise eher zurückhaltende Paar zeigte sich gemeinsam in der "Tonight Show With Jimmy Fallon", um Evas 52. Geburtstag zu feiern. Der 45-jährige Schauspieler und seine Frau wurden von Gastgeber Jimmy Fallon und dem Live-Publikum herzlich empfangen. Eine Marching Band hielt ein großes Schild mit der Aufschrift "Happy Birthday Eva!" hoch, und buntes Konfetti regnete im Studio herab. Eva trug zu dem Anlass eine lockere Jeans, ein schwarzes bedrucktes Shirt und eine blau gestreifte Strickjacke, während Ryan sich in einem schwarzen Hemd, schwarzer Hose und einem dunkelgrauen Blazer zeigte.

Backstage gab es einen weiteren süßen Moment, als das Paar sich entspannt mit Jimmy unterhielt. Man konnte Eva dabei sehen, wie sie sich bei Ryan unterhakte und ihre Hand auf seinen Arm legte. Neben der Geburtstagsfeier nutzte Ryan den Auftritt auch, um für seinen neuen Science-Fiction-Film "Project Hail Mary" zu werben, der am 19. März in die Kinos kommt. In einem Interview mit Access verriet er kürzlich, dass er den Film im Wesentlichen für seine Familie gemacht habe und dass seine beiden Töchter mehrere Schnittfassungen gesehen und ihm Notizen gegeben hätten.

Ryan und Eva lernten sich 2011 am Set des Films "The Place Beyond The Pines" kennen und halten ihre Beziehung seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter: die elfjährige Esmeralda und die neunjährige Amada. Ryan äußerte sich in dem Interview auch über die Meinung seiner Kinder zu seinem neuen Film: "Meine Kinder sind im Grunde die einzigen Kritiker, die mir wichtig sind, und sie sind sehr kritisch und sehr ehrlich", erklärte der Schauspieler.

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, September 2012

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling als Zuschauer bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris