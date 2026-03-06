Britney Spears' Mutter hält nach ihrer Verhaftung zu ihr

Britney Spears (44) wurde in Ventura County in Kalifornien unter dem Verdacht, betrunken Auto gefahren zu sein, verhaftet. Nur wenige Stunden später, am darauffolgenden Morgen gegen 6 Uhr, kam die Sängerin wieder auf freien Fuß. Kurz nach ihrer Freilassung sprach Britney sowohl mit ihrer Mutter Lynne Spears (70) als auch mit ihren beiden Söhnen Preston und Jayden. Wie ein Sprecher der 44-Jährigen gegenüber dem Magazin Us Weekly bekannt gab, werden die beiden Söhne, die sie mit ihrem Ex-Partner Kevin Federline (47) hat, nun Zeit mit ihrer Mutter verbringen. "Ihre Liebsten werden einen überfälligen, notwendigen Plan entwickeln, um sie für ihr Wohlergehen auf Erfolgskurs zu bringen", erklärte der Sprecher weiter.

Zu dem Vorfall äußerte sich Britneys Sprecher in einem Statement eindeutig: "Dies war ein unglücklicher Vorfall, der völlig unentschuldbar ist." Zur nahen Zukunft sagte er: "Britney wird die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten, und hoffentlich kann dies der erste Schritt zu einer längst überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben stattfinden muss." Der nächste Gerichtstermin der Pop-Ikone ist für den 4. Mai angesetzt. Nach dem Bekanntwerden ihrer Verhaftung fiel zudem auf, dass Britney ihren Instagram-Account wieder mal deaktiviert hatte.

Das Verhältnis zwischen Britney und ihrer Mutter Lynne war über viele Jahre hinweg angespannt, insbesondere während der Vormundschaft der Sängerin, die 2021 endete. Laut Informationen von TMZ telefonieren die beiden mittlerweile häufig miteinander und nähern sich einander an. Lynne habe ihrer Tochter nach der Festnahme sofort ihre Unterstützung angeboten und alles, was Britney brauchen könnte. Die 20- und 19-jährigen Söhne der Sängerin leben bei ihrem Vater Kevin, doch Britney bemüht sich, eine engere Beziehung zu ihnen aufzubauen. Wie eine Quelle im Januar gegenüber Us Weekly verriet, unterstützt sie ihren jüngeren Sohn Jayden bei seinen musikalischen Ambitionen und verbindet ihn mit Produzenten, mit denen sie früher zusammengearbeitet hat.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Britney und Lynne Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2025

ActionPress / Jack-RS Britney Spears mit ihrer Mutter Lynne bei einem Fußballspiel ihrer Söhne in Calabasas