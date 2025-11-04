Diesen Mann will Christina Lugner als Date beim Opernball

Christina Lugner (60), besser bekannt als "Mausi", sorgt wieder einmal mit ihrer Männerwahl für Gesprächsstoff: Die Autorin und Ex-Frau des Bauunternehmers Richard Lugner (†91) hat bei einem Dinner in Kitzbühel eine aufregende Andeutung gemacht. Im Gespräch mit oe24 verriet sie, dass sie ihre Begleitung für den kommenden Opernball möglicherweise bereits gefunden hat – und es könnte kein Geringerer sein als der bekannte deutsche Comedian Otto Waalkes (77). "Es ist noch nichts fix", räumte sie allerdings laut Nachrichtenportal ein. Christina, die ihr Leben als Single genieße, nannte sich augenzwinkernd "den bekanntesten Single Österreichs" und meinte, Otto sei der "bekannteste Single Deutschlands".

Auch wenn noch nichts in Stein gemeißelt ist, wäre ein solcher Auftritt eine Neuheit für den Opernball, auf dem die Lugners traditionell für Schlagzeilen sorgen. Diesbezüglich stellte Christina jedoch klar, dass ihr eigener Gast in keinerlei Verbindung zur Lugner-Loge steht. Diese wird ausschließlich von Tochter Jacqueline Lugner betreut und organisiert. Ob die Vorbereitungen dafür bereits begonnen haben, ließ Mausi offen. Was den potenziellen Auftritt von Otto betrifft, machte sie kein Geheimnis daraus, dass er ihr ein Lächeln ins Gesicht zaubern würde: "Wenn er kommen würde, würde mich das freuen." Ob sich die beiden tatsächlich als Duo auf dem roten Teppich zeigen werden, bleibt abzuwarten.

Bekannt für ihren Humor und ihre Schlagfertigkeit, genießt Christina das Rampenlicht seit Jahren. In einem Gespräch mit oe24 scherzte sie auch ausgelassen über ihren Status als Single und resümierte augenzwinkernd, sie werde wohl einmal "alleine sterben und von Katzen angenagt". Christina Haidinger aus Wien war die erste Frau, der Richard einen Kosenamen aus der Tierwelt gab. Von 1990 bis 2007 waren sie ein Paar. Am 13. Juli 1991 heiratete Richard seine "Mausi" – es war bereits seine vierte Ehe. Fast 17 Jahre waren sie ein Paar, bevor 2007 die Scheidung folgte. Nach dem Tod des Baulöwen richtet sie den Blick nach vorn – und scheint das Leben heute im Alter von 60 Jahren intensiver zu genießen als je zuvor.

Getty Images Christina Lugner, ehemalige TV-Moderatorin

Getty Images Otto Waalkes, Entertainer

Getty Images Christina und Richard Lugner im Februar 2005