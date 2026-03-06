Weltfrauentag: Helene Fischer präsentiert ihre eigene Barbie

Helene Fischer (41) darf sich über eine ganz besondere Ehre freuen: Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März bekommt die Sängerin ihre eigene Barbie-Puppe. Spielwarenriese Mattel nimmt die Entertainerin damit in das erste weltweite "Barbie-Dream-Team" auf – einen exklusiven Kreis von Frauen, die Geschichte geschrieben haben und als Vorbilder für kommende Generationen gelten. In Deutschland fiel die Wahl auf Helene, die sich damit neben internationalen Stars wie Tennisspielerin Serena Williams (44), Forschungsastronautin Kellie Gerardi, Extrembergsteigerin Zoja Skubis und Fußballerin Chloe Kelly einreiht. Auf Instagram erklärte die 41-Jährige zu einem Foto mit ihrer Miniatur: "Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit großem Stolz, dass mir eine Barbie gewidmet wird und ich damit auch Teil des internationalen Barbie-Dream-Teams bin."

Für Helene bedeutet die Auszeichnung mehr als nur eine geschäftliche Kooperation. Die Sängerin nutzte die Gelegenheit, um eine eindringliche Botschaft an junge Mädchen und Frauen zu richten: "Hört auf euer Herz und vertraut eurem Bauchgefühl, denn die Antworten liegen bereits in euch. Glaubt an euch selbst, bleibt euch treu und geht euren eigenen Weg." Helene betonte, dass sie selbst immer daran geglaubt habe, alles schaffen zu können, wenn sie ihrem eigenen Weg treu bleibe. Mattel begründete die Wahl damit, dass Barbie seit 1959 mehr als 100 Frauen aus unterschiedlichsten Branchen gewürdigt habe – Frauen, die Grenzen verschoben und Generationen inspiriert hätten.

Die Auszeichnung kommt zu einem besonderen Zeitpunkt in Helenes Karriere. Ab dem 10. Juni feiert die Künstlerin ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit einer großen 360-Grad-Stadion-Tour. Zwei Jahrzehnte nach ihrem Durchbruch hat sich die gebürtige Russin zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands entwickelt und gilt als unumstrittene Queen des Entertainments. Die Resonanz ihrer Fans auf die Barbie-Nachricht war überwältigend: In den sozialen Netzwerken bekundeten zahlreiche Anhänger ihre Rührung. Darunter beispielsweise eine Nutzerin, die schrieb: "Wow, mit 45 Jahren werde ich mir 'ne Barbie kaufen. So schöne Worte und so passend."

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

ActionPress/ Barbie-Mattel via Bestimage Ein Modell aus der Barbie-Ausstellung im Musée des Arts Déco in Paris

Imago Helene Fischer, November 2025