Lisa Marie Akkaya will nach Xavis Tod nach vorne blicken

Lisa Marie Akkaya (24) und Furkan Akkaya (25) haben einen unvorstellbaren Schicksalsschlag erlitten: Ihr Sohn Xavi ist völlig unerwartet im Alter von nur vier Monaten verstorben. Der plötzliche Kindstod hat die Familie aus der Bahn geworfen. Nun hat sich die Temptation Island VIP-Bekanntheit erneut bei ihren Fans auf Instagram gemeldet und sich für den überwältigenden Support bedankt. In ihrer emotionalen Nachricht macht Lisa deutlich, dass sie sich zurück in den Alltag kämpfen will – vor allem für ihren anderen Sohn Emilio. "Es ist wirklich schwer, aber das Leben muss weitergehen irgendwann... irgendwie... vor allem für Emilio. Hätte ich ihn nicht, würde ich mich am liebsten verkriechen", schreibt die 24-Jährige in einem Post.

Die Influencerin erklärt weiter, dass sie auch aus finanziellen Gründen bald wieder arbeiten muss. "Ich bin selbstständig, also wenn ich nichts tue, kommt auch nichts rein. Ich muss dafür sorgen, dass Emilio ein Dach über dem Kopf hat und Essen auf dem Tisch", so Lisa. Doch es gehe nicht nur ums Geld: "Aber es ist auch wichtig, wieder ein bisschen Normalität in den Alltag zu bringen. Sonst macht man sich 24/7 fertig und spielt immer wieder die schlimmen Momente ab und hat die Bilder im Kopf, die man am liebsten vergessen würde", erklärt sie ihren Followern. Eine Aufgabe zu haben, sei für sie extrem wichtig, um das Grausame zu verarbeiten. Wann genau sie wieder voll ins Arbeitsleben einsteigen wird, will Lisa spontan entscheiden – je nachdem, wann sie sich bereit fühlt.

Nach dem tragischen Verlust sah sich Lisa zuletzt jedoch auch heftiger Kritik ausgesetzt. Als sie nur wenige Tage nach Xavis Tod ein Foto beim Pizzaessen mit ihrer Familie postete, erntete die 24-Jährige negative Kommentare. Sie verteidigte sich in ihrer Instagram-Story: "Ich werde einige Menschen nie verstehen, die unsere Art und Weise des Trauerns verurteilen. Wenn wir rauswollen, mit meinen Eltern und Emilio und nicht 24/7 im Haus hocken wollen, wo der schlimmste Moment unseres Lebens stattgefunden hat, dann ist das so." Mit ihrem aktuellen Post zeigt Lisa nun, dass sie einen Weg finden möchte, mit dem unfassbaren Verlust umzugehen – für sich selbst und vor allem für ihren Sohn Emilio.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Xavi, der kleine Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie und Furkan Akkaya, Februar 2025