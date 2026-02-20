Nach Xavis Tod: Lisa Akkaya steigt langsam "alles zu Kopf"

Lisa Marie Akkaya (24) beerdigte am Mittwoch ihren kleinen Sohn Xavi. Die Trauer hat die Influencerin und ihre kleine Familie fest im Griff. Weil Sohnemann Emilio und Ehemann Furkan (25) nun aber auch noch krank geworden sind, wird ihr langsam alles zu viel. "Akka ist krank, Emi ist krank, ich bin krank... Muss mich jetzt um alle kümmern, und mir steigt alles langsam wirklich zu Kopf", gibt die junge Mutter in einer Instagram-Story zu. Während ihr Mann und ihr Kind versuchen, sich auszukurieren, hatte Lisa keine Zeit für Ruhe: Sie sei einkaufen gefahren und war in der Apotheke.

Nachdem Xavi vergangene Woche wie aus dem Nichts am plötzlichen Kindstod gestorben war, hieß es Mitte der Woche schließlich Abschied nehmen. Kurz vor der Beisetzung meldete Lisa sich erneut bei ihrer Community und schüttete ihr ihr Herz aus. Der Moment des letzten Abschiedes machte ihr große Angst. "Habe das letzte Mal Sonntag ein einziges Brötchen essen können, weil ich so panische Angst vor diesem Tag habe...", erklärte die 24-Jährige offen. Für sie sei der Tag der Beerdigung "der schlimmste Tag". Schließlich sei dies der letzte Schritt nach dem Ableben des Babys, und die Umstände werden für Lisa dadurch erst richtig zur Realität: "Ich weiß nicht, ob man dafür bereit sein könnte."

Die Community des Social-Media-Stars hatte von Anfang an großen Anteil an Lisa und Akkas Situation und auch an ihrer Trauer. Die Fans zeigten sich durch den plötzlichen Tod des gerade mal vier Monate alten Xavi bestürzt und sprachen den beiden ihr Beileid aus. Einige errichteten dem kleinen Jungen sogar Gedenkstätten und ließen den trauernden Eltern Bilder davon zukommen. Akka und Lisa waren durch die Anteilnahme tief berührt. "Wir danken jedem Einzelnen, der sich die Zeit nimmt und unseren kleinen Engel beschenkt und ihm eine Freude macht", bedankte Akka sich in einer Story mit all den Fotos von Blumen, Kerzen und Teddybären.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheit

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025

