Nanny? Samira Yavuz hat jetzt eine persönliche Assistentin

Reality-TV-Star Samira Yavuz (32) hat sich für ihren Alltag Unterstützung geholt – und zwar nicht in Form einer klassischen Nanny, wie man es zunächst vermuten könnte. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" verriet sie jetzt, dass sie seit Kurzem eine persönliche Assistentin beschäftigt, die ihr unter die Arme greift. "Die Nanny, die in erster Linie keine Nanny ist, sondern eine persönliche Assistentin, die ist auf ein paar Stunden angestellt, um mir einfach Sachen abzunehmen", erklärte Samira ihren Zuhörern.

Im Detail zählt Samira in ihrem Podcast auf, was die Unterstützung umfasst: Päckchen packen und wegbringen, Einkäufe erledigen, Rechnungen schreiben und sortieren – kurzum, die kleinen Zeitfresser im Alltag. Die Influencerin betont, sie wolle mit dem Thema bewusst transparent umgehen und zeigen, wie ihr neues Setup funktioniert. Ihre Mutter helfe ihr weiterhin, bleibe aber vor allem familiärer Rückhalt. "Ich habe zwar meine Mama, aber die kann nicht für mich zur Post fahren oder meinen Keller neu sortieren", erklärt Samira. Mit der Assistentin spare sie Zeit und Nerven, ohne dafür eine klassische Kinderbetreuung zu beschäftigen – Nova wird nur dann von der Helferin abgeholt, wenn es organisatorisch nicht anders passt.

Privat setzt Samira auf ein dichtes Unterstützungsnetz aus Familie und verlässlichen Alltagshelfern. Die Realitypersönlichkeit ist Mutter von zwei Kindern und teilt in "Main Character Mode" regelmäßig Einblicke, wie sie Aufgaben plant und Routinen aufbaut. Dabei bleibt ihre Mutter eine feste Bezugsperson, während die Assistentin vor allem organisatorische Lücken schließt. Für Samira steht das Häusliche im Mittelpunkt: Nova geht in den Kindergarten, Besorgungen und Papierkram fallen täglich an, und das Familienleben verlangt klare Strukturen. Ihre Offenheit darüber, wer welche Aufgaben übernimmt, richtet sich an Follower, die an praktischen Einblicken interessiert sind – und zeigt, wie Samira ihr Privatleben neben ihren Projekten koordiniert.

Imago Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Unter Uns, RTL Samira Yavuz bei "Unter Uns"

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar