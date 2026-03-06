Adam Sandler trauert um seinen Manager Sandy Wernick

Adam Sandler (59) muss sich von einem langjährigen Wegbegleiter verabschieden: Sein Manager Sandy Wernick (†86) ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Wie ein Sprecher der Familie gegenüber Deadline bestätigte, starb der Talentmanager am Donnerstag in Rancho Mirage, umgeben von seiner Familie und seinen Liebsten. Sandy war nach kurzer Krankheit verstorben. Der gebürtige New Yorker war nicht nur Adams Manager, sondern auch eine wichtige Figur in Hollywood – er betreute neben dem Schauspieler auch Größen wie Lorne Michaels (81), Rob Schneider (62) und Colin Quinn. Auf Instagram postet Adam eine Reihe von Schwarz-Weiß-Fotos, um sich nicht nur von seinem Manager, sondern auch von einem Freund zu verabschieden. Der Schauspieler schrieb: "Wahnsinnig witzig. Wahnsinnig stark. Einer der größten Schauspieler, die wir je hatten. Ein großartiger Mensch, mit dem man sich unterhalten und lachen konnte. Wir haben ihn so sehr geliebt. Wir alle. Es gibt so viele legendäre Filme, aus denen man wählen kann."

Sandy begann seine Karriere als Manager in den 1970er-Jahren und wurde zu einem der einflussreichsten Köpfe der Branche. Als Senior Vice President bei Brillstein Entertainment Partners produzierte er zahlreiche erfolgreiche Projekte. Er war als ausführender Produzent an Adams frühen Filmen wie "Billy Madison", Happy Gilmore und "Hochzeitsplaner" beteiligt. Zudem half er als Co-Creator und Executive Producer von "Def Comedy Jam" dabei, Shows wie Saturday Night Live, "The Muppet Show", "The Sopranos" und "Alf" zu produzieren und zu vermarkten. 2017 setzte Adam seinem Manager ein besonderes Denkmal: Im Netflix-Film "Sandy Wexler" spielte er eine von Sandy Wernick inspirierte Figur – einen Talent-Manager, der 1994 in Los Angeles arbeitet. Sandy hatte in dem Film sogar einen Cameo-Auftritt.

Der am 22. März 1939 in der Bronx geborene Sandy hatte ein erfülltes Leben. Nach seinem Abschluss an der NYU diente er von 1960 bis 1962 in der Armee. Später arbeitete er als Professor am Peter Stark Producing Program der USC School of Cinematic Arts und engagierte sich ehrenamtlich in der Notaufnahme des Cedars Sinai Krankenhauses. Sandy hinterlässt seine Frau Barbara, mit der er 64 Jahre verheiratet war, seine Tochter Michele, seinen Sohn Barry und dessen Frau Jillian sowie seinen Enkel Sammy. Auch seine Schwester Joyce, sein Schwager Jules sowie zahlreiche Nichten, Neffen und Cousins trauern um ihn. Private Trauerfeierlichkeiten werden in Palm Desert abgehalten, später soll eine Gedenkfeier in Los Angeles stattfinden.

Anzeige Anzeige

Imago Sandy Wernick bei der Premiere von "Sandy Wexler" im ArcLight Cinerama Dome, Hollywood, 2017

Anzeige Anzeige

Imago Premiere von Netflix’ Sandy Wexler: Sandy Wernick, Adam Sandler und Jennifer Hudson in Hollywood, 7. April 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / adamsandler Sandy Wernick als junger Schauspieler