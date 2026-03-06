Wie eine Braut: Prinzessin Kate überrascht ganz in Weiß

Prinzessin Kate (44) setzte bei einem Besuch in Leicester auf einen strahlenden Auftritt in Brautweiß. Die Ehefrau von Prinz William (43) war dort, um gemeinsam mit der britisch-indischen Community die Kultur, das Erbe und das hinduistische Holi-Fest zu feiern. Für den besonderen Anlass wählte sie ein seltenes Outfit in strahlendem Weiß – eine Farbe, die sie sonst nur selten trägt. Kate entschied sich für ein schickes Midikleid mit Plisseerock, dessen verspielter Saum um ihre Beine tanzte. Das Oberteil war eng geschnitten und hatte einen Rundhalsausschnitt. Über das feminine Kleid zog die Royal einen langen Mantel, der dem Look Struktur verlieh. Dazu kombinierte sie camel-farbene Wildlederpumps mit Stiletto-Absatz und eine Clutch im gleichen neutralen Ton.

Die Wahl des Outfits war dabei keineswegs zufällig, wie Stylistin Constance Richardson gegenüber Hello erklärte. Weiß sei eine Farbe, die oft als "zu brautmäßig" abgetan werde, dabei symbolisiere sie Klarheit und Selbstvertrauen, besonders im royalen Kontext. "Weiß ist klar und modern, da es Klarheit und Selbstvertrauen symbolisiert. Es ist eine raffinierte Wahl, die sich immer frisch anfühlt", so die Expertin. Zudem werde Weiß traditionell mit Erneuerung und Positivität in Verbindung gebracht. Da das Holi-Fest den Triumph des Guten über das Böse und den Beginn einer neuen Jahreszeit markiere, sei Kates Outfit eine "wunderschön durchdachte Wahl für diesen Anlass". Ihre brünetten Haare trug die Prinzessin in lockeren Wellen, ihr dezentes Make-up umfasste warme Lidschatten-Töne und rosige Wangen.

Komplett in Weiß zeigte sich Kate zuletzt im Juni 2025 beim Order of the Garter-Gottesdienst in der St. George's Chapel. Dort trug sie ein Self-Portrait-Kleid mit Gürtel und Plisseerock, kombiniert mit einem breitkrempigen Hut von Sean Barrett. Für einen frischen Look setzte sie auf eine Perlenkette, Ohrringe und eine weiße Clutch sowie hellbeige Wildlederpumps, die ihre Silhouette streckten, ohne von der romantischen Eleganz des transparenten Spitzensaums abzulenken.

Dass Kate ihre Outfits mit viel Bedacht wählt, zeigte sich zuletzt auch nach der Festnahme von Andrew Mountbatten Windsor (66). In dieser Zeit setzte die Prinzessin bei öffentlichen Auftritten konsequent auf altbekannte Lieblingsteile. Ob beim Rugbyspiel in Twickenham, den glamourösen BAFTA Film Awards oder einem Video zum St. David’s Day: Die Ehefrau von William griff immer wieder zu vertrauten Looks, die Royal-Fans bereits kannten. Modeexpertin Lisa Talbot betonte gegenüber der Daily Mail: "Das erneute Tragen der Kleider kommuniziert unterschwellig Beständigkeit und Bescheidenheit." Gerade als die königliche Familie nach der Festnahme von Andrew besonders im Rampenlicht stand, legte die dreifache Mutter ihren Fokus auf Kontinuität.

Getty Images Prinzessin Kate grüßt bei einem Besuch in Leicester am 5. März 2026

Getty Images Prinzessin Kate besucht den Shreeji Dham Haveli Hindu-Tempel in Leicester nach dem Holi-Fest

Getty Images Bei der Garter-Zeremonie in Windsor: Sophie, Herzogin von Edinburgh, und Kate, Prinzessin von Wales vor der St George’s Chapel 2025

Getty Images Prinzessin Kate besucht die Aakash Odedra Company auf dem Golden Mile in Leicester nach dem Holi-Fest