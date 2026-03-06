Michael Ballack spricht erstmals über den Verlust von Emilio

Michael Ballack (49) hat sich erstmals öffentlich zum Tod seines Sohnes Emilio geäußert. In der Sky-Sendung "Meine Geschichte", die am 6. März um 23.15 Uhr ausgestrahlt wird, sprach der 49-jährige Ex-Fußballer mit Moderator Riccardo Basile (34) über den tragischen Verlust. Emilio starb am 5. August 2021 im Alter von nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal. Als der Moderator ihn fragte, wie er gelernt habe, mit diesem Verlust zu leben, atmete Michael schwer und antwortete nach einer längeren Pause lediglich: "Schwierig." Das Gespräch wurde sehr emotional – mehrfach kämpfte die Fußball-Legende mit den Tränen.

"Das kann man sich nicht vorstellen. Kann man auch nicht in Worten beschreiben. Es ist ein Verdrängungsprozess. Jeder geht damit anders um. Ich kann da wenig bis gar nicht über ihn sprechen. Würde gerne viel mehr, aber es emotionalisiert mich zu sehr", erklärte Michael mit belegter Stimme. Schließlich schossen ihm Tränen in die Augen. Er versuche, durch den Alltag, durch Arbeit und vor allem durch seine beiden anderen Söhne Louis und Jordi damit klarzukommen. "Natürlich liebst du deine Kinder über alles und möchtest ihnen so viel Stabilität und Wärme und Sicherheit mitgeben im Leben", sagte der dreimalige Fußballer des Jahres. "So ein Verlust intensiviert das natürlich noch einmal. Klar hast du dann größere Ängste. Was kann noch passieren?" Er versuche, so gut wie es geht, für seine Söhne da zu sein und mit ihnen zu reden, "aber es ist einfach nicht mehr wie vorher".

Auch seine Sicht auf das Leben habe sich durch den Verlust verändert, wie Michael mit Tränen in den Augen verriet. "Dass das Leben kostbar ist. Dass das Leben, das wir führen, absolut privilegiert ist. Dass auch Glück und Pech eine große Rolle spielen. Schicksal", sagte der frühere Spieler des FC Bayern München, wie BILD berichtet. Gleichzeitig wolle er sich dem Schicksal auch stellen: "Das gibt dann auch wieder Kraft, diese Aufgabe und gleichzeitig, dass es eben auch weitergeht im Leben." Michael wurde 2012 von seiner Frau Simone, der Mutter seiner drei Söhne, geschieden. Zu seinen beiden Söhnen Louis und Jordi, die heute 24 und 20 Jahre alt sind, hat er ein sehr enges Verhältnis. Mit ihnen versucht er, so viel Zeit wie möglich zu verbringen und die gemeinsamen Momente bewusst zu genießen.

