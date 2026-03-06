Babywunsch: Denise Merten hatte erneut "natürlichen Abgang"

Denise Merten (35) und ihr Mann Henning Merten (35) haben in ihrem YouTube-Format "Die Mertens" offen über ihren Kinderwunsch gesprochen und dabei offenbart, dass sie im Mai 2025 erneut einen "natürlichen Abgang" erlitten haben. Die Influencerin erzählte, dass sie und ihr Mann während eines Italien-Urlaubs entschieden hatten, es noch einmal mit einem Baby zu versuchen. "Wir hatten diese Momente erst vor einem Jahr, als wir gesagt haben: 'Schatz, jetzt oder nie'", berichtete Denise. Als sie acht Tage überfällig war, machte sie mehrere Schwangerschaftstests, die alle "leicht positiv" ausfielen. "Ich hatte drei Tests, die alle leicht positiv waren, und ich dachte, ich bin safe schwanger", erklärte der Realitystar.

Am sechsten Tag der Überfälligkeit reisten die beiden aus Italien ab. An Hennings Geburtstag wollte Denise ihn mit einem erneuten Schwangerschaftstest überraschen, doch dieser zeigte ein negatives Ergebnis. Am darauffolgenden Tag bekam sie ihre Periode. "Meine Meinung ist, weil ich das leider schon zweimal in meinem Leben hatte, dass ich wieder einen natürlichen Abgang hatte", erklärte Denise in dem Video. Henning stimmte ihr zu und erinnerte sich: "Denke ich auch, so wie damals vor dem Sommerhaus." Die Influencerin vermutet, dass ihre Hashimoto-Erkrankung mit den Fehlgeburten zusammenhängen könnte. Nach diesem Erlebnis hatten sie sich gesagt, dass es vielleicht nicht sein solle.

Bereits vor ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars hatte Denise eine Fehlgeburt erlitten. "Henning und ich waren kurz vor der Sommerhaus-Teilnahme schwanger. Das war eindeutig", erzählte sie in dem YouTube-Video. Damals seien vier Tests positiv gewesen und das Paar habe sogar überlegt, die Teilnahme an dem Format abzusagen. Doch dann bekam Denise plötzlich ihre Periode. "Dann bin ich zum Arzt gegangen, und sie hat gesehen, dass sich da etwas einnisten wollte, aber abgegangen ist", berichtete die 35-Jährige. Denise und Henning bilden eine richtige Patchwork-Familie. Während die Influencerin Sohn Ben in die Beziehung brachte, hat Henning bereits die Töchter Lea und Juna sowie Bonus-Tochter Miley Wünsche.

ActionPress Henning und Denise Merten, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / denisemerten Henning und Denise Merten im Juni 2025

