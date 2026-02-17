Helene Fischer hat ihr 20-jähriges Jubiläum nicht erwartet

Helene Fischer (41) feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum – und kann es selbst kaum glauben. Die Sängerin gab kürzlich ein Konzert in der Schweiz und sprach in einem Interview mit 20 Minuten über den bevorstehenden Meilenstein, den sie mit einer großen Stadion-Tour zelebrieren wird. Am 14. Juli 2026 steht die 41-Jährige im Zürcher Letzigrund auf der Bühne. "Das war nie mein Ziel", erklärte die 41-Jährige rückblickend auf ihre Karriere. Sie sei "ganz unvoreingenommen" in die Branche gestartet und habe langsam wachsen dürfen, ohne großen Druck. "Ich kann manchmal gar nicht glauben, dass schon 20 Jahre vergangen sind", gestand Helene.

Die entscheidende Wende in ihrer Karriere kam 2014 mit ihrem Hit "Atemlos", wie die Künstlerin verriet. Plötzlich habe sie ein neues Publikum erreicht und sei über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden. Heute vereint sie Generationen: Die Fans der ersten Stunde sind geblieben, viele junge sind dazugekommen. Für ihre Jubiläumsshow plant Helene eine 360-Grad-Bühne mit großen LED-Bildschirmen. "Ich werde von allen Seiten zu sehen sein", kündigte sie an. Neben Klassikern soll es auch neue Musik geben. "Es ist kein Stillstand, sondern es geht immer weiter", versprach die Schlagersängerin.

Helene zählt heute mit mehr als 18 Millionen verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands, obwohl sie ursprünglich gar nicht berühmt werden wollte. Nach ihrem TV-Auftritt in der SRF-Sendung "Happy Day" in Zürich zeigte sie sich entspannt und schwärmte von der Schweiz. "Ich empfinde euch als sehr gelassenes und respektvolles Publikum", sagte sie gegenüber 20 Minuten. Die Zurückhaltung erlebe sie als angenehm und wertschätzend. Selbst nach Auftritten könne sie sich unter die Menschen mischen, ohne belagert zu werden. Mit ihrer Crew habe sie freie Tage in der Schweiz genutzt, um das Land zu erkunden – Bootsfahrten inklusive.

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Imago Helene Fischer und Florian Silbereisen bei der ARD-Show "Das Hochzeitsfest der Volksmusik", 2005

Getty Images Helene Fischer, Sängerin