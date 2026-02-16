Schlagerstar Helene Fischer flasht Fans im sexy Glitzer-Look

Helene Fischer (41) hat beim Schweizer Sender SRF für atemlose Begeisterung gesorgt. Die Schlagersängerin trat in der Musikshow "Happy Day" in einem funkelnden, transparenten Glitzer-Einteiler auf. Der glamouröse Look wurde durch glitzernde Steine und markante Schulterpolster abgerundet, während ein schwarzer Body und schwarze High Heels den verführerischen Eindruck komplettierten. Ihre blonden, locker gewellten Haare rundeten das Styling ab. Ein besonderes Highlight des Abends war ein gemeinsamer Auftritt mit Sänger Luca Hänni (31), der auf Instagram ein Foto von den beiden teilte. "Helene und Luca 2.0. Nach acht Jahren wieder in derselben Show. War ein toller Abend gestern bei 'Happy Day'", schrieb er begeistert dazu.

Dieser spektakuläre Auftritt ist Teil von Helenes Bühnen-Comeback nach ihrer Babypause. Anfang des Jahres stand sie bereits bei Florian Silbereisens (44) "Schlagerchampions" auf der Bühne und sprach bei einer Pressekonferenz über die Herausforderungen und Freuden ihres Lebens als zweifache Mutter. Auch bei "Happy Day" präsentierte sich die Sängerin nicht nur musikalisch, sondern auch modisch in Höchstform. Ihre energiegeladene Bühnenpräsenz und die glamouröse Garderobe unterstreichen, warum sie auch abseits ihrer Songs als Stil-Ikone gilt.

Immer wieder gibt es Stimmen, die über Helenes Bühnenoutfits diskutieren oder sie sogar kritisieren. Besonders im Frühjahr sorgte Howard Carpendale (80) mit seiner Aussage für Aufsehen, Helene sei in den vergangenen Jahren "viel zu sexy geworden" und habe das gar nicht nötig. Diese Kritik wollte die Sängerin aber nicht unkommentiert stehen lassen. "Ich weiß nicht, ob es zu sexy ist oder nicht. Ich fühle mich sehr stark und sehr selbstbewusst", stellte sie im Gespräch mit De Telegraaf klar. Ihr Auftreten auf der Bühne sei für sie ein Ausdruck ihrer Kunst. Mit Blick auf ihre weiblichen Fans sagte sie: "Ich glaube nicht, dass auch Frauen mich dafür kritisieren."

Instagram / helenefischer Helene Fischer, Februar 2026

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und Helene Fischer, Februar 2026

Imago Helene Fischer, November 2025

