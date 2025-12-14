TV-Comeback: Helene Fischer schwärmt von Ehemann Thomas

Helene Fischer (41) feierte ihr TV-Comeback nach ihrer Babypause und erntete dabei begeisterte Reaktionen. In der ARD-Show "Klein gegen Groß" brachte sie am Samstagabend das Publikum zum Strahlen und nahm sich einen Moment, um persönliche Einblicke zu teilen. Moderator Kai Pflaume (58) gratulierte ihr herzlich zur Geburt ihrer zweiten Tochter im Sommer, worauf die Sängerin lächelnd erwiderte: "Ich bin ganz, ganz beseelt." Sie fügte hinzu, dass ihre Familie überwältigt von ihrem Glück sei.

Die Schlagersängerin gab an diesem Abend auch Einblicke in ihr Privatleben und schwärmte von ihrem Ehemann Thomas Seitel. "Ich habe den besten Mann", erzählte sie voller Freude und sprach über die Herausforderungen mit zwei kleinen Kindern zu Hause: "Das zweite Kind bringt neue Aufgaben mit sich", erklärte sie. Die Zeit abseits der Bühne nutzt die 41-Jährige aktuell, um ihren neuen Alltag mit der Familie zu genießen. "Es ist wunderschön, einfach nur zu Hause zu sein", betonte sie und zeigte sich dankbar für diese Phase, bevor sie ihre große Tournee 2026 anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums startet.

Privat bleibt Helene meist zurückhaltend, umso bemerkenswerter wirkte der seltene Einblick in ihr Familienleben. Mit Thomas, der sie als Akrobat während früherer Tourneen begleitete, scheint die Sängerin einen Partner gefunden zu haben, durch den sie die Balance zwischen Privatleben und Karriere perfekt umsetzen kann. Die Vorfreude auf die Tour 2026 bleibt, doch im Mittelpunkt steht nun das Leben mit ihren zwei Kindern.

Anzeige Anzeige

Imago Helene Fischer, November 2025

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Thomas Seitel 2019 in München

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel während eines Auftritts