Erster Auftritt: Lucy Diakovska mit Freundin Yasi auf Bühne

Großer Auftritt für ein neues Schlager-Traumpaar: Bei Florian Silbereisen (44) standen laut Oe24 Lucy Diakovska (49) und ihre Freundin Yasi erstmals gemeinsam als Paar auf der Bühne – und das vor TV-Publikum. In Berlin bei den "Schlagerchampions" performten die Sängerin und die Gitarristin zusammen mit Marianne Rosenberg (70) den Kult-Hit "Ich bin wie du". Die Premiere als Duo im Rampenlicht folgte auf Liebesgerüchte, die seit Herbst kursieren. Am Abend war die Botschaft unübersehbar: Musik und Liebe Hand in Hand, Lucy und Yasi Seite an Seite, Marianne Rosenberg als glanzvolle Begleiterin.

Zuvor hatte Lucy gegenüber Bild erzählt, wie aus Kolleginnen mehr wurde: "Yasi ist 2022 nicht nur bei Helene Fischer in die Band eingestiegen, sondern auch bei den No Angels." Weiter verriet sie: "Ich fand Yasi immer interessant, aber weil wir ein Arbeitsverhältnis hatten, habe ich nicht daran gedacht, dass daraus mehr werden könnte." Durch das gemeinsame Arbeiten wuchs die Nähe, die jetzt auch öffentlich gelebt wird. Die Beziehung ist aber eine auf Distanz: Yasi lebt in Ulm, Lucy pendelt nach Bulgarien. Umso besonderer wirkte der gemeinsame TV-Moment, bei dem die beiden ihre künstlerische Chemie sichtbar machten und Marianne Rosenbergs Evergreen mit frischer Energie aufluden.

Lucy, die als Teil der No Angels seit Jahren für Ohrwürmer und starke Auftritte sorgt, gewährt ihren Fans inzwischen auch private Einblicke. Dass sie Gefühle nicht nur in Songs, sondern auch im echten Leben zeigt, kommt gut an – besonders, weil sie ihre Partnerin respektvoll und bewundernd beschreibt. Yasi, die als Gitarristin zwischen Pop und Schlager zu Hause ist, gilt in der Szene als souveräne Teamplayerin und starke musikalische Begleiterin. Beide verbindet die Liebe zur Bühne, zum Reisen und der enge Austausch abseits des Rampenlichts. Wenn es der volle Terminkalender erlaubt, sehen sie sich zwischen Proben, Studiosessions und Familienbesuchen – gemeinsame Rituale, Essen oder Videocalls halten ihre Verbindung lebendig.

lucydiakovska Lucy Diakovska und ihre Partnerin Yasi Hofer

Getty Images Die No Angels im Juli 2022 in Gelsenkirchen

Getty Images Lucy Diakovska, Sängerin