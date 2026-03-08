Gina Gershon lehnte wegen Umbenennung von Prince Rolle ab

Gina Gershon (63) hatte 1983 ein außergewöhnliches Treffen mit Prince (†57) Rogers Nelson, das ihre Karriere hätte verändern können. Damals suchte der Musiker nach einer Hauptdarstellerin für seinen Film "Purple Rain" und ein befreundeter Musiker machte die Schauspielerin auf die Rolle aufmerksam. Obwohl Gina zu diesem Zeitpunkt noch als Studentin an der New York University eingeschrieben war und ihren Abschluss in Drama und Psychologie anstrebte, reiste sie nach Minnesota, wo Prince sie mit einer Limousine abholte. Bereits während der ersten Begegnung machte der Musiker jedoch deutlich, dass er sie umbenennen wollte: "Ich glaube, ich werde dich 'Ghee-na' nennen", sagte er mit einem harten G. Als Gina nachfragte, stellte er klar, dass er nicht ihren Nachnamen behalten wollte – sie sollte fortan nur noch "Ghee-na" heißen, berichtet die Daily Mail.

Die Schauspielerin lehnte das Angebot ab, weil sie nicht wie eine von Princes vielen Protegées behandelt werden wollte. "Ich möchte nicht den Rest meines Lebens 'Ghee-na' genannt werden", erklärte sie. In ihren neuen Memoiren "AlphaP****", die am 4. März erscheinen, beschreibt Gina das intensive Treffen detailliert. "Noch nie hatte mich jemand so angesehen. Ich fühlte mich, als würde er meine Moleküle neu anordnen. Ich fühlte mich sehr unwohl dabei", schreibt sie. Trotzdem gesteht Gina, dass sie es viele Male bereut habe, nicht mit Prince gearbeitet zu haben: "Ich würde alles dafür geben, mit diesem Genie Musik gemacht haben zu können. Aber ich mochte es nicht, kontrolliert zu werden. Im Guten wie im Schlechten habe ich auf mein Bauchgefühl gehört." Die Rolle in "Purple Rain" ging schließlich an Apollonia Kotero, nachdem auch Jennifer Beals (62) die Rolle abgelehnt hatte.

In ihren Memoiren erzählt Gina nicht nur von ihrer Begegnung mit Prince, sondern auch von anderen schwierigen Situationen in ihrer Karriere. Das Buch beschreibt sie selbst als "eine Sammlung meiner persönlichen Geschichten darüber, wie man toxische Situationen und schwierige Menschen meistert und dabei seine Souveränität bewahrt". Zu ihren prominenten Unterstützerinnen zählen Miley Cyrus (33) und Aubrey Plaza (41), die Empfehlungen für das 288 Seiten starke Werk verfasst haben. Am 4. März wird Gina bei einer Veranstaltung in der Great Hall der Cooper Union in Manhattan aus ihrem Buch lesen, moderiert wird der Abend von Bowen Yang. Die Schauspielerin startete ihre Filmkarriere 1986 mit einer Rolle in "Pretty in Pink" an der Seite von Molly Ringwald (58) und spielte später in Filmen wie "Cocktail", "Bound" und "Face/Off" mit.

Getty Images "Riverdale"-Darstellerin Gina Gershon, September 2018

Getty Images Prince, Musiklegende

Getty Images Gina Gershon, Schauspielerin