Schreck nach Einbruch sitzt bei Nina Anhan immer noch tief

Nina Anhan hat es auch gut drei Wochen nach dem Einbruch in ihr Zuhause noch schwer, die dramatischen Momente zu verarbeiten. Mitte Februar hatte die Ehefrau von Rapper Haftbefehl (40) im Kreis Böblingen dunkel gekleidete Täter auf frischer Tat ertappt, als diese am Abend in das Haus der Familie eindrangen. "Seit dem Einbruch muss ich vieles erst verarbeiten. Es steckt noch tief in mir", schrieb Nina am Sonntag auf Instagram. Die Unternehmerin leidet seither unter Schlafproblemen und Angstzuständen. "Und irgendwie ist es so, dass mit der Dunkelheit auch die Angst wiederkommt", berichtete sie ihren Followern aus dem Urlaub in Österreich, wo sie sich derzeit mit ihrer Familie aufhält.

Besonders die Abendstunden machen Nina zu schaffen. "Am Abend fühlt sich alles unsicherer an – als würde ein Teil von mir ständig wachsam bleiben", erklärte die gebürtige Stuttgarterin. Um sich und ihre Familie künftig besser zu schützen, hat sie nach eigenen Angaben "das krasseste Sicherheitssystem" im Haus installieren lassen. Dennoch sei es ein Prozess, das Gefühl von Sicherheit zurückzugewinnen. "Es braucht wohl einfach Zeit, bis sich dieses Gefühl wieder legt", schrieb sie. Von den Einbrechern fehlt laut Polizei nach wie vor jede Spur.

Nina und ihr Mann Aykut Anhan, der unter dem Künstlernamen Haftbefehl bekannt ist, haben zwei gemeinsame Kinder. Der gebürtige Offenbacher gilt derzeit als einer der größten Stars der Deutschrap-Szene und sorgte zuletzt vor allem durch die Netflix-Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" für Aufsehen. Die Doku wurde zum Streaming-Hit und zeigt sein Leben sowie seinen Aufstieg als Musiker bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben kostete. Nina war am Abend des Einbruchs nur kurz mit ihrem Sohn zum Friseur und Döner holen unterwegs gewesen, als die Innenkamera eine Bewegung meldete.

RTL ZWEI Nina Anhan, Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl) beim Special Screening von "Babo – Die Haftbefehl Story" 2025

Instagram / ninaanhan Nina Anhan mit ihren Kindern Noah und Aliyah