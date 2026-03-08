Sam Dylan spoilert Rauswurf bei "Kampf der RealityAllstars"

Sam Dylan (35) hat im Promiflash-Interview nach den Dreharbeiten zu "Kampf der RealityAllstars" ordentlich aus dem Nähkästchen geplaudert – und dabei eine brisante Information verraten. Der Realitystar ist Teil der diesjährigen Allstar-Staffel und hat angedeutet, dass während der Aufzeichnungen ein Teilnehmer rausgeschmissen wurde. "Ich habe ja schon viele Shows gemacht. Aber 'Kampf der RealityAllstars', das war eine ganz andere Staffel. Das sind alles natürlich Namen, die man kennt. Und manchmal saß ich da und habe mich als der Normalste gefühlt", erzählte Sam im Gespräch und fügte hinzu: "Ich dachte, die sind doch alle hier psycho. Die eine springt im Kreis, dreht durch."

Was genau bei den Dreharbeiten passiert ist, wollte Sam allerdings nicht vollständig preisgeben. "Ich weiß manchmal nicht: Ist das echt, was die machen? Sind das echte Emotionen oder machen sie es nur für Sendezeit? Das ist ein kranker Schei*. Und es wurde auch jemand rausgeschmissen", verriet er. Als Promiflash nachfragte, ob der Rauswurf aufgrund von Handgreiflichkeiten erfolgt sei, hielt sich Sam jedoch bedeckt und sagte lediglich: "Bin gespannt, ob man das zeigt." Damit lässt er die Fans der Show weiterhin im Unklaren über die genauen Umstände des Vorfalls.

Mit dabei sind neben Sam alte Bekannte wie Serkan Yavuz (32), Kate Merlan (39), Yeliz Koc (32), Narumol und Georgina Fleur (35). Auch Stars wie Loona (51), Emmy Russ (26), Cecilia Asoro (29) und Sarah Knappik (39) wurden bestätigt. Besonders das Antreten der einstigen Sieger Loona, Elena Miras (33) und Serkan verspricht schon früh ein echtes Show-Duell. Nicht weniger spektakulär war die restliche Besetzung. Neben Reality-Urgesteinen wie Kader Loth (53), Frédéric von Anhalt (82) und Matthias Mangiapane (42) steht auch Sandy Fähse (41) auf der Teilnehmerliste. Die Mischung aus Siegern, Skandalnudeln und Kult-Kandidaten macht schon vor dem Start Lust auf jede Menge Eskalationen und Drama – das Preisgeld von 50.000 Euro und der begehrte Allstar-Titel lockten offenbar die Crème de la Crème der Reality-Szene.

Imago Sam Dylan, März 2026

Imago Sam Dylan, März 2026

RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026