Nicola Coughlan kritisiert den Körperfokus nach "Bridgerton"

Nicola Coughlan (39) übernahm 2024 gemeinsam mit Luke Newton (33) die Hauptrolle in der dritten Staffel von Bridgerton. Die Schauspielerin überzeugte mit ihrer vielschichtigen Darstellung der Penelope Featherington, doch die öffentliche Aufmerksamkeit richtete sich vor allem auf ihre Nacktszenen in der Serie. Gegenüber dem Magazin Stylist verriet Nicola im Mai 2024, dass sie bewusst die Entscheidung getroffen habe, "sehr nackt vor der Kamera" zu sein – als direkte Reaktion auf all die Diskussionen über ihre Figur. "Es gibt eine Szene, in der ich sehr nackt vor der Kamera bin, und das war meine Idee, meine Wahl. Es fühlte sich an wie das größte 'Fuck you' zu all den Gesprächen über meinen Körper. Es war unglaublich bestärkend", erklärte sie.

Sie habe sich während des Drehs wunderschön gefühlt und gedacht: "Wenn ich 80 bin, will ich darauf zurückblicken und mich daran erinnern, wie verdammt heiß ich ausgesehen habe." Einige Zeit später machte Nicola laut Buzz Feed außerdem klar, wie sehr sie der Begriff "Plus-Size-Heldin" stört. Sie empfinde es als beleidigend, nach einer Nacktszene als "mutig" gefeiert zu werden: "Nenn mich nicht mutig. Ich habe ein großartiges Paar Brüste. Daran ist nichts mutig, das ist einfach nur, dass ich sie zeige", erklärte sie. Die 39-Jährige betonte zudem, dass sie einige Größen unter der durchschnittlichen Kleidergröße einer Frau in Großbritannien liege und es trotzdem als "Plus-Size-Heldin" angesehen werde. "Es auf mein Aussehen zu reduzieren, ist oberflächlich", kritisierte die Darstellerin.

Die gebürtige Irin machte deutlich, wie hart sie für ihre Rolle bei "Bridgerton" gearbeitet habe und wie "langweilig" sie die Fixierung auf ihren Körper empfinde. Viel wichtiger sei ihr die harte Arbeit, die sie in "Bridgerton" gesteckt habe. "Ich habe meine Familie und Freunde kaum gesehen, und die Leute sagten einfach nur: 'Aber dein Körper'... Ich nehme das nicht als nett auf", stellte sie klar. Es sei frustrierend für sie gewesen, dass sich danach so viele Gespräche nur um ihren Körper drehten. "Ich finde das langweilig", betonte Nicola – und lenkt damit den Fokus zurück auf das, was ihr wirklich wichtig ist: ihre Arbeit vor der Kamera und das Gefühl, sich in ihrem eigenen Körper schön und selbstbewusst zu fühlen.

Imago Nicola Coughlan, Schauspielerin

Imago Nicola Coughlan in "Bridgerton" Staffel 3

Imago Nicola Coughlan in "Bridgerton" Staffel 3