Seltenes Bild: Camila Cabello feiert Geburtstag mit Freund

Camila Cabello (29) hat ihren 29. Geburtstag gebührend gefeiert und ihre Fans auf Instagram daran teilhaben lassen. Die Sängerin teilte eine Reihe von Fotos von ihrem besonderen Tag, darunter auch eine seltene Aufnahme mit ihrem Freund Henry Junior Chalhoub. Auf dem Bild posiert das Paar neben einer riesigen vierstöckigen Geburtstagstorte, die mit weißem Zuckerguss und bunten Blumen verziert ist. Der 39-jährige libanesische Geschäftsmann und Erbe der Chalhoub Group, einem Luxusmode- und Kosmetikhändler mit Sitz in Dubai, sitzt neben Camila und blickt sie liebevoll an. "Bday swag", schrieb die Musikerin in der Bildunterschrift und fügte eine Reihe von pinken Herz- und Blumen-Emojis hinzu.

Neben dem Pärchen-Foto teilte Camila weitere Schnappschüsse von ihrem Geburtstag. Zu sehen ist die Sängerin dabei, wie sie sichtlich begeistert ein Stück Schokoladenkuchen mit pinkem Zuckerguss, einem Klecks Schlagsahne und einer Kirsche obendrauf genießt, gekrönt von einer einzelnen Kerze. Außerdem zeigte sie ihren Followern ein süßes Kinderfoto von sich als Kleinkind sowie die Aufnahme einer Hibiskusblüte. Die Sängerin verriet zudem, dass sie wie jedes Jahr eine Liste geschrieben habe: "29 Dinge, die ich mit 29 gelernt habe", wie sie in ihrem Post erklärte. "Danke für die Wünsche und Küsse", bedankte sie sich bei ihren Fans.

Es ist das erste Mal seit über vier Monaten, dass Camila und Henry gemeinsam auf Fotos zu sehen sind. Zuletzt wurden die beiden im Oktober auf der Halloween-Party von Vas J. Morgan und Michael Braun abgelichtet. Die Sängerin und der Milliardär wurden erstmals im November 2024 miteinander in Verbindung gebracht, nachdem beide an einer Afterparty der Modenschau von Elie Saab (61) in Saudi-Arabien teilgenommen hatten. Seitdem wurden sie bei einigen Gelegenheiten zusammen gesichtet, unter anderem bei einem Trip nach St. Barts im Januar 2025. Camila hatte zuvor bis 2016 Teil der Girlgroup Fifth Harmony gewesen, bevor sie eine erfolgreiche Solokarriere startete.

Instagram / camila_cabello Camila Cabello mit ihrem Freund Henry Junior Chalhoub im März 2026

Instagram / camila_cabello Camila Cabello feiert im März 2026 ihren Geburtstag

ActionPress Henry Junior Chalhoub und Camila Cabello auf der Paris Fashion Week, März 2025