Ungewohnt: Nikola Grey zeigt sich vor seinen Gesichtstattoos

Nikola Grey (30) ist bekannt für seine zahlreichen Tattoos, die nahezu seinen gesamten Körper zieren – auch sein Gesicht ist vollständig von der Körperkunst bedeckt. Doch jetzt gewährt der Realitystar seinen Fans einen ungewöhnlichen Einblick in seine Vergangenheit. In seiner Instagram-Story teilte Nikola ein altes Foto von sich, auf dem er noch ganz anders aussieht. Grund für den seltenen Rückblick war die Neugier eines Followers, der wissen wollte, wie der TV-Star ohne seine markanten Gesichtstattoos aussieht. Daraufhin kramte Nikola in seinem Archiv und präsentierte ein Bild aus längst vergangenen Zeiten, das ihn in einem ganz anderen Licht zeigt.

Auf dem Throwback-Bild sind zwar seine Arme und sein Hals bereits tätowiert, sein Gesicht ist allerdings noch komplett frei von jeglicher Körperkunst. Lediglich ein Piercing in der Augenbraue schmückt sein Gesicht auf der Aufnahme. "Das ist so lange her, aber die Augenbrauen waren on point", kommentierte Nikola das alte Foto selbstironisch in seiner Story. Für seine Fans dürfte der Anblick eine echte Überraschung gewesen sein, schließlich kennen viele den Influencer nur mit seinen auffälligen Gesichtstattoos, die mittlerweile zu seinem unverwechselbaren Markenzeichen geworden sind.

Bereits vor rund einem Jahr sorgte Nikola für Aufsehen, als er für den Umzug zu seiner Partnerin Kim Virginia Grey (30) nach Dubai eine Emirates ID benötigte – und dafür zum ersten Mal seit Langem ein Foto komplett ohne Gesichtstattoos machen musste. Damals präsentierte der Realitystar das ungewöhnliche Bild als "Niko-Dubai-Edition" auf Instagram. "Ich schwöre, ich musste so lachen, als ich das Bild gesehen habe", schrieb Nikola zu dem Schnappschuss. Viele seiner Follower zeigten sich verblüfft über sein Aussehen ohne Tattoos und zogen sogar Vergleiche zu anderen bekannten Realitystars wie Paco Herb oder Chris Broy (36). Kommentare wie "Du siehst ohne Tattoos im Gesicht krass anders aus" und "Was haben Sie denn mit dem Gesicht gemacht? Das ist doch ein völlig anderes Gesicht" häuften sich unter seinem Post.

Instagram / nikola_glumac Nikola Grey, Influencer

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im November 2024

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumacs Emirates-ID-Foto