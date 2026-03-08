Kryptische Worte: Ist bei Franzi & Eric Stehfest alles aus?

Franziska Temme (31) sorgt mit einer aktuellen Instagram-Story für Spekulationen unter ihren Fans. Die TV-Bekanntheit teilte ein Bild von sich an einem Pool und schrieb dazu nachdenkliche Zeilen, die aufhorchen lassen. "Manchmal wird einfach alles ein bisschen zu viel. Zu laut, zu schnell, zu viele Gedanken. Deshalb habe ich kurz auf Pause gedrückt. Ich bin dann mal raus aus Deutschland – raus aus dem Alltag, raus aus dem ganzen Trubel", erklärt Franzi in dem Beitrag. Weiter heißt es: "Jetzt heißt es: alleine reisen, alleine ankommen, alleine durchatmen. Zeit für Ruhe, Sonne und ein bisschen Abstand, um wieder klarer zu sehen." Viele fragen sich nun, ob sich die kryptischen Worte auf ihre Verbindung zu Eric Stehfest (36) beziehen.

Die beiden Realitystars hatten sich in der aktuellen Staffel von Promis unter Palmen kennengelernt und schienen sich dort bestens zu verstehen. Nach den Dreharbeiten präsentierten sie sich mehrfach gemeinsam auf Events und teilten Bilder zusammen auf Social Media. Eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung gab es jedoch nie – beide labelten ihre Verbindung nicht öffentlich. Dass Franzi nun betont, alleine zu reisen und Abstand zu brauchen, lässt die Fans rätseln, ob zwischen ihr und Eric etwas vorgefallen ist.

Vor rund vier Wochen hatte Eric selbst mit einer emotionalen Liebeserklärung auf Instagram die Gerüchteküche angekurbelt. Der Schauspieler teilte ein inniges Bild mit Franzi und schrieb: "Jetzt beginnt etwas Neues. Ich fühle mich klarer, ruhiger, wie neu geboren. Neben mir ist eine Frau, deren Schönheit nicht nur sichtbar, sondern spürbar ist. Ihre Seele berührt etwas in mir, das lange verletzt war, und bringt Heilung, Zuversicht und Hoffnung zurück." Auch Franzi bedankte sich damals öffentlich bei Eric und kommentierte: "Danke für deine schönen Worte. Manchmal begegnen sich Menschen genau zur richtigen Zeit. Auf alles, was vor uns liegt." Die Fans waren sich einig: Zwischen den beiden schien es ernst zu werden.

Eric Stehfest und Franziska Temme bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

Eric Stehfest und Franziska Temme bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty

Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026