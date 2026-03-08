Schwerer Schritt: Witwe Rebecca räumt Eric Danes Wohnung aus

Rebecca Gayheart (54) räumte kürzlich die Wohnung ihres verstorbenen Ehemanns Eric Dane (†53) aus – und das unter besonders emotionalen Umständen. Die Schauspielerin wurde am Mittwoch dabei gesehen, wie sie die Habseligkeiten des Grey's Anatomy-Stars aus einem Haus in Los Angeles abtransportierte, das Johnny Depp (62) ihm während seines ALS-Kampfes kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Dabei trug die 54-Jährige laut Daily Mail unter anderem einen Karton aus dem Gebäude, auf dem "Eric Jahrbücher Kinderfotos" stand. Auch ein schwarzes Gitarrencase sowie ihr Handy waren in ihren Händen zu sehen, als sie das Anwesen nahe dem Sunset Strip verließ.

Johnny, der Eric schon vor Jahren kennengelernt hatte, überließ dem erkrankten Kollegen eine seiner beiden benachbarten Immobilien oberhalb des Sunset Strip, um ihm während seiner Krankheit finanziell unter die Arme zu greifen. Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtete, sollte Eric für die Miete zahlen, was er konnte – oder eben gar nichts. "Johnny wollte tun, was er konnte, um die finanzielle Last zu erleichtern", erklärte die Quelle. Eric starb am 19. Februar im Alter von 53 Jahren an Atemversagen, weniger als ein Jahr nachdem er seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht hatte. Als Todesursache wurde die unheilbare Nervenkrankheit angegeben.

Rebecca und Eric hatten 2004 geheiratet und bekamen zwei gemeinsame Töchter, Billie und Georgia. Obwohl die Schauspielerin 2018 die Scheidung eingereicht hatte, zog sie den Antrag 2025 zurück, als Erics Gesundheitszustand sich verschlechterte. Das Paar blieb bis zu seinem Tod rechtlich verheiratet, hatte aber seit sieben Jahren getrennt gelebt und war jeweils neue Beziehungen eingegangen. In einer Netflix-Dokumentation, die Eric vor seinem Tod aufnahm, sprach er liebevoll über Rebecca und erklärte, dass er nie wieder eine Frau so tief lieben werde wie sie. "Ich glaube, Rebecca war eher bereit, sich zu zeigen und ihren Teil zu tun als ich", sagte er darin und betonte, dass die beiden "immer noch wirklich beste Freunde" seien, die sich "tief lieben".

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane im Januar 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane im Juni 2025

Anzeige Anzeige