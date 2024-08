Gina Gershon brach Tom Cruise bei einem Dreh fast die Nase

Gina Gershon (62) hätte ihren Co-Star Tom Cruise (62) im Jahr 1988 beim Filmdreh des Films "Cocktail" beinahe ernsthaft verletzt. Während ihres Auftritts in der Show "Watch What Happens Live" erzählte die Schauspielerin von der brenzligen Situation. Auf die Frage eines Zuschauers, ob sie und Cruise jemals im echten Leben etwas miteinander hatten, verneinte sie dies, erinnerte sich jedoch an ihre erste Liebesszene mit dem Mission: Impossible-Star: Ein Missverständnis am Set führte zu dem kuriosen Vorfall, als Gina aus Reflex ihr Knie in Toms Gesicht rammte und ihm beinahe die Nase brach.

Doch wie kam es überhaupt zu der skurrilen Situation? Bei den Dreharbeiten zu einer Liebesszene habe der Top Gun-Star sie an einer empfindlichen Stelle am Bauch angefasst. "Ich erzählte ihm, dass ich sehr kitzelig bin und bat ihn, das nicht zu tun. Er tat es dennoch, und ich rammte ihm mein Knie direkt auf die Nase. Ich sagte: 'Oh mein Gott, ich habe Tom Cruise gerade die Nase gebrochen.' Er sagte: 'Nein, nein, du hast mich gewarnt.' Ich sagte: 'Es tut mir so leid' und er sagte: 'Nein, es war meine Schuld'", erinnerte sich Gina an den peinlichen Moment. Den Fauxpas habe der Hollywoodstar ihr aber überhaupt nicht übel genommen. Ganz im Gegenteil: Tom sei während der gesamten Dreharbeiten sehr liebevoll und beschützend mit ihr umgegangen.

Tom ist bekannt dafür, in vielen seiner Filme gefährliche Stunts selbst durchzuführen. Im Laufe seiner Karriere hat er sich dabei auch schon diverse Verletzungen zugezogen. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass der "Top Gun"-Star bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Sommerspiele in Paris einen spektakulären Skydiving-Stunt durchführen soll. Unter anderem berichtete TMZ, dass sich der Actionheld vom Dach des Stade de France abseilen wird, um anschließend mit der offiziellen Olympiaflagge auf dem Stadionfeld zu landen.

