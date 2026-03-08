"The 50": Diese Kandidaten nervten Marc-Robin Wenz und Julia

Reality-TV-Fans dürfen sich auf jede Menge Drama freuen: Marc-Robin Wenz und Julia Römmelt (31) verraten jetzt, wer ihnen bei The 50 am meisten auf die Nerven ging. Im Gespräch mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast gewähren die beiden einen offenen Einblick hinter die Kulissen und lassen kein Blatt vor den Mund – es ging offenbar richtig zur Sache. "'The 50' wird krass!", verspricht Julia. Auf die Frage, wer sie am meisten genervt habe, findet das Model eine eindeutige Antwort: "Sam Dylan." Marc-Robin zeigt sich zunächst gelassen: "Gar niemand, wenn ich ehrlich bin... Müsste ich überlegen. [...] Ich bin ja so ein Mensch – mich kannst du ja gar nicht abf*cken. Also, ehrlich, mir ist das ja sche*ßegal", betont der Realitystar. Kurz darauf legt er aber nach und wird konkret: "Doch der Töpperwien. Ja, der ist mir auf den Sack gegangen."

Im weiteren Verlauf des Interviews bleibt Marc-Robin bei seiner Einschätzung zu Chris Töpperwien (52) und fügt hinzu: "Der ist halt auch anstrengend", erklärt der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer. Julia hält sich hingegen bedeckt, was die Gründe für ihren Frust mit Sam betrifft, und heizt damit die Spannung auf die neuen Folgen von "The 50" an. Rückendeckung bekommt Marc-Robin unterdessen ausgerechnet von einer alten Bekannten: Seine Ex-Flamme Marlisa Rudzio (36), die in der gleichen Staffel von "The 50" dabei ist, meldet sich unter dem Reel zu Wort. "Der Moment, in dem Marc-Robin und ich einmal im Leben derselben Meinung sind. Bei 'The 50' wird man das wahre Gesicht vom Currywurstmann sehen...", schreibt sie auf Instagram und spielt damit deutlich auf Chris an.

Die Verflechtungen zwischen den drei Reality-Gesichtern reichen über die aktuelle Show hinaus. Zwischen Marlisa und Chris gab es bereits bei Reality Backpackers Ärger, als sie eigentlich als Team zusammenfinden sollten. Die gemeinsame Tour endete für Chris abrupt, nachdem er sich eine Entzündung an der Achillessehne zuzog und abbrechen musste. Besonders sein Umgang mit Marlisa sorgte für Gesprächsstoff: Weil er nach eigenen Angaben nicht nur seinen, sondern auch ihren Rucksack schleppte, machte er sie kurzerhand für seine Schmerzen verantwortlich. "Könnte es sein, dass es so zu einer einseitigen Belastung kam?", fragte er damals den Sanitäter. Vor laufenden Kameras polterte Chris über Marlisa: Er nannte sie "doofe Alte" und wetterte, die ganze Misere sei nur wegen ihrer "Scheiß-Attitude" passiert.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO, IMAGO / Future Image Collage: Marc-Robin Wenz und Julia Römmelt

Anzeige Anzeige

Imago Chris Töpperwien, November 2021

Anzeige Anzeige

Imago Marlisa Rudzio, Dezember 2025