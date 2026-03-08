Twitch-Streamerin Rosemondy ist die neue Miss Germany

Rosemondy aus Herne ist am Samstagabend zur neuen Miss Germany gekürt worden. Die 26-jährige Streamerin setzte sich im Finale in den Bavaria-Studios in Grünwald bei München gegen acht Konkurrentinnen durch, darunter eine Wissenschaftlerin aus Würzburg und eine Bundeswehr-Offizierin. Von insgesamt rund 2.600 Bewerberinnen schaffte es der Social-Media-Star bis ganz nach oben. Rose ist vor allem auf der Streamingplattform Twitch aktiv, wo sie sich beim Spielen von Videogames wie "Minecraft" oder "Fortnite" zeigt. In ihren Streams spricht sie außerdem offen über ihre Sprachprobleme und über Alltagsrassismus, den sie als Tochter syrischer Eltern in Deutschland erlebt. "Ich zeige, dass man nicht perfekt sein muss, um Erfolg zu haben", sagte sie nach ihrem Sieg der Deutschen Presse-Agentur.

Im Finale traten neun Frauen in drei verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Rose gewann zunächst in der Kategorie "Female Mover", in der Frauen ausgezeichnet werden, die sich in klassischen Männerdomänen behaupten. In die Top Drei schafften es außerdem Anne Bäumler aus Assenheim in Hessen, die bei einer Drogeriekette ein Team von mehr als 800 Mitarbeitenden führt, sowie Amelie Reigl aus Würzburg, eine Biologin, die im Labor menschliche Haut züchtet, um Tierversuche zu reduzieren. Für Aufmerksamkeit sorgten auch zwei Kandidatinnen, die erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs mit Kopftuch antraten: die 27-jährige Büsra Sayed, die ein Modelabel gründete, das Frauen mit Hijab sichtbarer machen soll, sowie die Unternehmerin Amina Ben Bouzid aus Wiesbaden.

Rose folgt auf Valentina Busik, die als Ärztin den Titel innehatte. Valentina beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz und will die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems vorantreiben. Sie entwickelte einen Avatar, der medizinischen Fachjargon rund um die Uhr verständlich übersetzen soll – in 40 Sprachen und auch in Gebärdensprache. Die Wahl zur Miss Germany versteht sich inzwischen nicht mehr als klassischer Schönheitswettbewerb, sondern als Plattform für Frauen, die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Der Veranstalter betont, man suche "nicht nach den nächsten Beauty-Influencerinnen, sondern nach zukünftigen Dax-Vorständinnen und erfolgreichen Gründerinnen".

