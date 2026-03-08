Prinzessin Eugenie beendet Charity-Arbeit nach Skandalen

Prinzessin Eugenie (35) hat ihre langjährige Rolle bei der Anti-Sklaverei-Organisation Anti-Slavery International beendet. Die Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (66) zieht sich nach sieben Jahren aus der weltweit ältesten Menschenrechtsorganisation zurück. Ihr Profil wurde von der Website der Wohltätigkeitsorganisation entfernt, auf der zuvor ihre Arbeit "mit Führungspersönlichkeiten im Kampf gegen moderne Sklaverei" hervorgehoben worden war. Der Rückzug erfolgt vor dem Hintergrund der Verwicklung ihres Vaters in die Epstein (†66)-Akten und dessen Festnahme am 19. Februar wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch. Das Magazin Hello! wandte sich für einen Kommentar an die Organisation.

In einem Statement würdigte die Wohltätigkeitsorganisation die Arbeit der Prinzessin und erklärte: "Nach sieben Jahren ist unsere Schirmherrschaft von Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Eugenie von York zu Ende gegangen. Wir danken der Prinzessin sehr für ihre Unterstützung von Anti-Slavery International. Wir hoffen, dass sie weiterhin daran arbeitet, die Sklaverei endgültig zu beenden und Freiheit für alle zu erreichen." Die Organisation betonte damit die positiven Beiträge, die Eugenie während ihrer Zeit als Schirmherrin geleistet hatte. Es gibt laut dem Bericht in The Observer keine Hinweise auf ein Fehlverhalten seitens Prinzessin Eugenie oder ihrer Schwester Prinzessin Beatrice (37) im Zusammenhang mit den Epstein-Akten oder der Festnahme ihres Vaters.

Berichten aus dem Umfeld zufolge sollen die beiden Schwestern nach der Festnahme ihres Vaters am Boden zerstört gewesen sein. Sie hätten ihre Pläne für öffentliche Auftritte im laufenden Jahr kurzfristig ändern müssen. "Eugenie und Beatrice mussten ihre bevorstehenden öffentlichen Pläne und zukünftigen Pläne für dieses Jahr ändern", sagte ein Insider gegenüber dem Magazin Us Weekly. Die beiden hätten nicht so sehr gefürchtet, dass Andrew verhaftet und ins Gefängnis gebracht werden könnte, aber sie seien "immer noch entsetzt, dass er darin verwickelt ist und befürchten, dass noch mehr kommen könnte". Die Töchter des früheren Herzogs von York entschieden sich, vorerst keine weiteren öffentlichen Veranstaltungen zu besuchen. "Sie planen tatsächlich keine öffentlichen Events in naher Zukunft, wegen allem, was ihre Eltern umgibt, weil sie wissen, dass das im Mittelpunkt stehen wird", erklärte eine weitere Quelle gegenüber dem Magazin.

Getty Images Princess Eugenie spricht bei der Eröffnung von "Thirty Six For Coral" in Nizza, 12. Juni 2025

Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018