So unromantisch hielt Haftbefehl um Ninas Hand an

Seit 15 Jahren sind Rapper Haftbefehl (40), mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan, und seine Frau Nina ein Paar, seit 2016 sogar verheiratet – doch ihren Heiratsantrag kann Nina bis heute kaum glauben. In der neuen Folge ihres RTL+-Video-Podcasts "Nina & Aykut" erzählte sie, wie der wichtige Moment an einem alles andere als glamourösen Ort passierte: im Auto, mitten am Frankfurter Hauptbahnhof. "Direkt neben dem Straßenstrich, da bin ich damals in den Jaguar eingestiegen und dann habe ich dir den Ring um den Finger gesteckt", erinnerte sich Haftbefehl. Nina ergänzte, dass sie neben dem Auto "Junkies gesehen" habe.

Doch Nina hat ihren Wunsch nach einem romantischen Antrag nie gänzlich aufgegeben. Im Podcast konfrontierte sie Haftbefehl erneut mit ihrem Anliegen. Dieser reagierte zunächst mit Humor: "Du hast doch einen Antrag bekommen, damals." Nina erklärte jedoch, dass man so etwas nicht einfach irgendwo im Auto am Hauptbahnhofsviertel machen könne. "Ich war am Hauptbahnhof zu Hause damals", ergänzte der Rapper und schilderte, dass er noch heute viele Freunde vor Ort habe und sich gerne dort blicken lässt.

Doch schließlich gab sich der Rapper geschlagen und versprach vor laufender Kamera: "Im Sommer mache ich dir einen neuen Antrag." Dabei stellte der Musiker sogar eine zweite Hochzeit in Aussicht. "Lass doch einfach zwei neue Ringe kaufen und noch einmal neu heiraten", fügte er hinzu – sehr zur Freude seiner Ehefrau. Ob das geplante Vorhaben der beiden diesmal romantischer verlaufen wird, bleibt abzuwarten. Im Podcast "Nina & Aykut" geben die beiden regelmäßig Einblicke in ihre gemeinsame Geschichte und zeigen dabei, dass ihre Beziehung vor allem von Vertrautheit und einem sehr eigenen Humor geprägt ist.

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025

Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".

RTL ZWEI Nina Anhan, Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

