Schock bei Rapper Haftbefehl: Einbrecher stehlen Schmuck

Einbruchsalarm im Kreis Böblingen: Bei Rapper Haftbefehl (40) und seiner Frau Nina Anhan sind am Donnerstagabend Unbekannte ins Haus eingedrungen. Die Täter hebelten laut Polizei eine Terrassentür auf, drangen in die Räume ein und durchsuchten Erd- und Obergeschoss. Viele Informationen zum Tathergang, den Tätern und ihrer Beute gibt es bislang noch nicht – Bild berichtet jedoch von einem Schmuckraub in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Tatsächlich war es keine Geringere als Nina selbst, die den Einbruch bemerkte und die Polizei alarmierte. Die Kampf der Realitystars-Bekanntheit hörte Geräusche, sah zwei dunkel gekleidete Eindringlinge im Haus und reagierte sofort. Sie rief die Polizei, während die Täter die Flucht ergriffen. Trotz schneller Großfahndung mit Streifenwagen und Hubschrauber konnten die Einbrecher allerdings samt Diebesgut entkommen.

Für Nina und Aykut, wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, dürfte der Einbruch ein ganz schöner Schock sein. Das Paar ist in den vergangenen Monaten ins Auge der Öffentlichkeit zurückgekehrt – zunächst mit ihrer Hit-Doku "Babo – Die Haftbefehl Story" und danach mit ihrem neuen Videopodcast "Aykut & Nina". Dort plauderte Aykut aus, dass hinter dem Projekt finanzielle Gründe stecken: "Danke für die Einschaltquoten, wir brauchen Geld."

Imago Haftbefehl im Dezember 2018

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025

